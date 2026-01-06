Торговый центр за 14 миллионов гривен: имущество жены чиновника из Хмельницкой области заинтересовало ГБР

У начальника одного из отделов Государственной миграционной службы в Хмельницкой области обнаружили имущество, происхождение которого не смогли объяснить законными доходами. Жена чиновника оформила на себя торговый центр в поселке Черный Остров.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать сумму, которая превышает законные доходы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГБР.

Что известно о незаконном состоянии?

Следователи выяснили, что в 2023 году жена чиновника оформила на себя торговый центр в поселке Черный Остров площадью более 933 квадратных метра. Стоимость объекта – почти 14 миллионов гривен. При этом, по данным ГБР, у семьи не было доходов, которые позволяли бы приобрести такое имущество.

Материалы дела передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Прокурор уже обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании 7,3 миллиона гривен – это разница между стоимостью имущества и задекларированными доходами чиновника и его семьи.

Что известно о других подобных случаях?