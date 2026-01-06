Торговый центр за 14 миллионов гривен: имущество жены чиновника из Хмельницкой области заинтересовало ГБР
- Жена чиновника из Хмельницкой области оформила на себя торговый центр стоимостью почти 14 миллионов гривен, что не соответствует задекларированным доходам семьи.
- Прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании 7,3 миллиона гривен, разницы между стоимостью имущества и официальными доходами.
У начальника одного из отделов Государственной миграционной службы в Хмельницкой области обнаружили имущество, происхождение которого не смогли объяснить законными доходами. Жена чиновника оформила на себя торговый центр в поселке Черный Остров.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать сумму, которая превышает законные доходы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГБР.
Смотрите также Экс-руководителя СБУ Харьковщины Дудина выпустили под залог и сразу задержали по новому подозрению
Что известно о незаконном состоянии?
Следователи выяснили, что в 2023 году жена чиновника оформила на себя торговый центр в поселке Черный Остров площадью более 933 квадратных метра. Стоимость объекта – почти 14 миллионов гривен. При этом, по данным ГБР, у семьи не было доходов, которые позволяли бы приобрести такое имущество.
Материалы дела передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Прокурор уже обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании 7,3 миллиона гривен – это разница между стоимостью имущества и задекларированными доходами чиновника и его семьи.
Что известно о других подобных случаях?
Водитель Кировоградского областного ТЦК задекларировал 300 тысяч гривен наличных и банковское золото стоимостью 220 тысяч гривен. В 2025 году он получил 200 тысяч гривен зарплаты (годовой) и 75 тысяч гривен пенсионных выплат, официально уволившись с работы.
В Черкасской области чиновницу налоговой службы подозревают в сокрытии в декларации автомобилей на более чем 7 миллионов гривен. Она не задекларировала пять транспортных средств, включая BMW X5 и две Toyota Land Cruiser 200, принадлежащих ее мужу.
Следователь Нацполиции Людмила Дрозд в 2020 году приобрела недвижимость в Киеве на сумму около 100 тысяч долларов, однако эти средства не были задекларированы. Отец следователя подарил ей 3 миллиона гривен в 2021 году, что "закрыло" финансовую дыру в декларации.