Информация обнародована в Едином государственном реестре электронных деклараций, передает 24 Канал.

Смотрите также В Одесской области военные ТЦК избили освобожденного из плена бойца: им вручили подозрения

Что задекларировал водитель ТЦК?

Согласно документу, в течение 2025 года, работая водителем в ТЦК и СП, мужчина получил 200 тысяч гривен заработной платы. Еще 75 тысяч гривен составляли пенсионные выплаты.

В то же время в разделе финансовых активов он задекларировал 300 тысяч гривен наличных средств или средств на счетах, а также банковское золото. Ориентировочная рыночная стоимость золотых слитков, указанных в декларации, составляет около 220 тысяч гривен.

В декларации также указано, что чиновник официально прекратил работу в Кировоградском областном ТЦК и СП в 2025 году.

В Одессе задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК