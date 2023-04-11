Первый в мире носитель БПЛА: Турция ввела в эксплуатацию самый большой военный корабль

В понедельник, 10 апреля, Турция ввела в эксплуатацию свой долгожданный крупнейший военный корабль. Таким образом, страна усилила свои военно-морские возможности.

Более того, теперь Турция – одна из немногих стран в мире, которые могут похвастаться авианосцем собственного производства. Расскажем, чем это судно особенное.

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Символ "Века Турции"

В эксплуатацию ввели многоцелевой десантный корабль TCG Anadolu. Он должен стать флагманом страны, а также является символом "Века Турции", – отметил президент Реджеп Эрдоган во время церемонии передачи судна в Стамбуле.

Следует понимать, что это не только первый авианосец Турции. Это еще и первый в мире корабль с воздушным крылом, которое в основном состоит из беспилотников.

"TCG Anadolu – первый в мире военный корабль в своей отрасли, на котором могут садиться и взлетать БПЛА", – отметил Эрдоган.

По его словам, на корабле разместят много пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов страны.

Достигает он 231 метра в длину

Основано это судно на базе испанского флагмана "Хуан Карлос I". TCG Anadolu – десантный корабль типа "Десантный вертолетный док".

В длину он достигает 231 метра, а в ширину – 32 метра. Его водоизмещение – 27 436 тонн.

Максимальная скорость судна – около 21 узла.

Дальность плавания этого судна – 9000 морских миль, а действовать в море оно может в течение 50 дней.



Технические характеристики судна / Инфографика AA

Заказали это судно еще в 2015 году. Заложили его в феврале 2018, а спустили на воду в апреле 2019. Ввести в эксплуатацию его должны были в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса этот момент перенесли.

TCG Anadolu имеет возможности для военных операций в каждом уголке мира. С помощью этого корабля мы сможем быстро перебрасывать войска в кризисные регионы.

– отметил Эрдоган.

Он также гордится, что 70% деталей, использованных при строительстве судна, изготовлены в Турции. Глава государства подчеркнул, что правительство "будет внедрять более передовые технологии, которые являются более отечественными и национальными для нашей страны".

Сначала должны быть не беспилотники

Прежде планировалось, что TCG Anadolu будет нести на борту флот вертолетов и истребителей короткого взлета и вертикальной посадки. К примеру, тех же F-35B компании Lockheed Martin. Это вариант стелс-самолета пятого поколения.



Сначала судно должно было принимать истребители типа F-35 / Коллаж 24 Канала

Но подобные перспективы значительно сократились. Причиной тому стало то, что США исключили Турцию из многонациональной программы разработки истребителей F-35. Причиной этого стало решение Анкары приобрести российские системы ПВО С-400 в 2019 году.

Турция пересмотрела свои планы развития и внесла определенные коррективы. Таким образом судно превратили в носитель беспилотных летательных аппаратов, беспилотных боевых летательных аппаратов и истребителей без экипажа.