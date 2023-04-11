Ба більше, відтепер Туреччина – одна з небагатьох країн у світі, які можуть похизуватися авіаносцем власного виробництва. Розповімо, чим це судно особливе.

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Символ "Століття Туреччини"

В експлуатацію ввели багатоцільовий десантний корабель TCG Anadolu. Він має стати флагманом країни, а також є символом "Століття Туреччини", – зауважив президент Реджеп Ердоган під час церемонії передачі судна у Стамбулі.

Слід розуміти, що це не лише перший авіаносець Туреччини. Це ще й перший у світі корабель з повітряним крилом, яке здебільшого складається з безпілотників.

"TCG Anadolu – перший у світі військовий корабель у своїй галузі, на якому можуть сідати та злітати БпЛА", – зазначив Ердоган.

За його словами, на кораблі розмістять багато пілотованих і безпілотних літальних апаратів країни.

Сягає він 231 метра у довжину

Засноване це судно на базі іспанського флагмана "Хуан Карлос І". TCG Anadolu – десантний корабель типу "десантний вертолітний док".

У довжину він сягає 231 метра, а в ширину – 32 метри. Його водотоннажність – 27 436 тонн.

Максимальна швидкість судна – близько 21 вузла.

Дальність плавання цього судна – 9000 морських миль, а діяти у морі він може впродовж 50 днів.



Технічні характеристики судна / Інфографіка AA

Замовили це судно ще у 2015 році. Заклали його у лютому 2018 року, а спустили на воду у квітні 2019. Ввести в експлуатацію його мали у 2021 році, але через пандемію коронавірусу цей момент перенесли.

TCG Anadolu має можливості для проведення військових операцій у кожному куточку світу. За допомогою цього корабля ми зможемо швидко перекидати війська в кризові регіони,

– зазначив Ердоган.

Він також пишається, що 70% деталей, використаних під час будівництва судна, виготовлені у Туреччині. Глава держави підкреслив, що уряд "впроваджуватиме більш передові технології, які є більш вітчизняними та національними для нашої країни".

Спочатку мали бути не безпілотники

Передовсім планувалося, що TCG Anadolu нестиме на борту флот гелікоптерів і винищувачів короткого зльоту та вертикальної посадки. Наприклад, тих же F-35B компанії Lockheed Martin. Це варіант стелс-літака п'ятого покоління.



Спочатку судно мало приймати винищувачі типу F-35 / Колаж 24 Каналу

Але такі перспективи значно скоротилися. Причиною цього стало те, що США виключили Туреччину з багатонаціональної програми розробки винищувачів F-35. Причиною цього стало рішення Анкари придбати російські системи ППО С-400 у 2019 році.

Тож Туреччина переглянула свої плани розвитку та внесла певні корективи. Таким чином судно перетворили на носій безпілотних літальних апаратів, безпілотних бойових літальних апаратів і винищувачів без екіпажу.