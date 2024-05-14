Мужчина в военной форме бил одесситку костылем: в Минобороны отреагировали на громкое видео

В Одессе произошел конфликтный инцидент: мужчина в форме избил девушку костылем. На него отреагировали в ТЦК и полиции, сейчас с официальным заявлением присоединилось Министерство обороны Украины.

Утром 14 мая в сети распространилась информация о конфликтном инциденте девушки с представителем Одесского областного ТЦК и СП. В Министерстве обороны Украины сообщили, что держат на контроле расследование.

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Девушку избили костылем

Сегодня девушка из Одессы Антонина Токмакова рассказала в сети, что ее ночью избил мужчина в военной форме. По словам пострадавшей, она вместе с тремя ребятами писала заявление на таксиста в отделении полиции на улице Греческой.

Антонина утверждает, что впоследствии прибыли представители ТЦК, посадили одного из парней в автобус и сказали, что везут разбираться. Девушку в автобус не пустили, и она начала снимать действия представителей ТЦК на видео, за что один из мужчин в военной форме начал бить ее костылями. После нескольких ударов пострадавшей удалось убежать.

Реакция Минобороны

В министерстве сообщили, что в результате инцидента 19-летнюю гражданку доставили в местную больницу с телесными повреждениями головы и грудной клетки.

По факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесская специализированная прокуратура начала уголовное производство. Мужчине в форме инкриминируют нанесение легких телесных повреждений.

Министерство обороны Украины держит на контроле расследование этого дела, предоставляя полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности,

– говорят в ведомстве.

В Минобороны добавили, что досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Что происходило ночью 14 мая на Греческой