По его словам, в ходе процедуры мобилизации необходимым условием является соблюдение прав человека. Об этом Лубинец рассказал в интервью "Новости.Live".

Что сказал Лубинец?

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что ситуация не улучшается, а становится даже хуже. Он рассказал, что каждый день получает обращения от граждан Украины, которые столкнулись с нарушением своих прав.

У нас есть случаи, когда по нашему обращению мы приезжали в помещения ТЦК и СП, находили человека, которому сломали ребра. Это была Николаевская мониторинговая проверка. И человека уже зачислили в воинскую часть, но физически не отправляли, потому что у него были сломаны ребра,

– заявил Лубинец.

Также он рассказал о другом случае, который сейчас расследует его команда. Омбудсмен получил обращение от семьи, в которой мобилизованный мужчина скончался через 12 дней.

Однако, по словам Лубинеца, он скончался уже на следующий день после мобилизации. Родным 10 дней не предоставляли никакой информации, а его тело пытались как можно быстрее похоронить.

В медицинском заключении указано, что человек умер от эпилепсии. А когда тело передали семье, они обнаружили следы избиения, синяки. По внешнему виду было понятно, что она подвергалась пыткам,

– рассказал уполномоченный по правам человека.

По его мнению, все это приводит к тому, что у граждан к процедуре мобилизации все больше критических замечаний. Лубинец убежден: если быстро не изменить ситуацию, то украинское общество может не просто расколоться. Омбудсмен отметил, что могут возникнуть инциденты с силовыми столкновениями, и привел пример конфликта во Львове. Он добавил, что это лишь первое проявление.

Все должны действовать в соответствии с законом. Если в действиях граждан Украины или представителей ТЦК СП имеются признаки совершения уголовных правонарушений – необходимо дать надлежащую юридическую оценку,

– отметил Лубинец.

Омбудсмен заявил, что украинское общество превращается в суд Линча. Почему люди не видят правовой реакции на действия ТЦК и поэтому берут на себя ответственность.

Лубинец добавил, что ситуация в украинском обществе находится на грани взрыва. Он подчеркнул, что необходимо срочно урегулировать сложившуюся ситуацию.

Что известно о конфликтах во время мобилизации?

В социальных сетях и СМИ распространились видео, на которых, предположительно, военнослужащий Львовского ОТЦК и СП применил физическую силу в отношении женщины во время мероприятий по оповещению. На кадрах видно, как сотрудники полиции оттащили женщину от мужчины. Впоследствии, применив силу, мужчина в военной форме прижал женщину к стене.

Недавно во Львове разразился масштабный конфликт между людьми и сотрудниками ТЦК. По информации правоохранителей, в столкновении участвовали около 200 гражданских лиц.