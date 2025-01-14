Кот остался в запертой квартире, потому что хозяина мобилизовали: как инцидент комментируют в ТЦК

В Киеве мобилизовали мужчину, из-за чего его кот остался в замкнутой квартире без еды и воды. В ТЦК сообщили, что слышали об этом инциденте, однако отметили, что мобилизованных не лишают возможности пообщаться с родственниками, чтобы они позаботились о животных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларисы Козак во время пресс-конференции.

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Как в ТЦК реагируют на инцидент с брошенным котом

Несколько дней назад сеть всколыхнула новость, что в одной из квартир Киева остался один кот, ведь его хозяина мобилизовали. Пушистик провел в заброшенной квартире 6 дней, пока его не спас зоопатруль.

Зоозащитники имели разрешение от владельца, а потому вместе с полицией и спасателями выбили дверь и спасли котика. Животное было в очень плохом физическом состоянии и обезвожено, однако его вовремя спасли.

В сети сообщали, что знакомые связаться с мобилизованным, ездили в учебный центр, чтобы встретиться с ним и получить ключи от квартиры, чтобы спасти котика, однако получили отказ.

Как спасали котика, хозяина которого мобилизовали: смотрите видео

Заместитель начальника Киевского ТЦК сообщила, что знает об этом инциденте. В то же время она отметила, что "мобилизованных не лишают возможности пообщаться с родственниками, ведь учебный центр – это не место лишения свободы".

На решение бытовых вопросов граждане имеют время, но это для граждан, прибывших лично (в ТЦК – 24 Канал). Для граждан-нарушителей, которых принудительно доставили в ТЦК, такой нормы на законодательном уровне нет,

– отметила Лариса Козак.

Она также добавила, что, кроме этого случая, больше не слышала историй, что мобилизованные не могут связаться с родными или передать им личные вещи.