В Запорожье мужчину мобилизовали во время оформления отсрочки, – СМИ

Жителя Запорожья мобилизовали во время оформления повторной отсрочки. Он имеет жену с инвалидностью.

Мужчина должен был получить документы об отсрочке в пределах недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно об инциденте

Житель Запорожья Максим Чуприна был мобилизован в армию в период, когда оформлялись документы на продление отсрочки, ведь его жена имеет вторую группу инвалидности.

17 декабря 2024 года его заявление на отсрочку от призыва согласовали, однако получить соответствующие документы он должен был только 27 декабря.

Однако уже через несколько дней, когда мужчина ехал на работу в маршрутке, сотрудники ТЦК попросили его выйти для проверки документов. Его доставили в районный военкомат.

Несмотря на то, что у Максима были справки о ходе оформления отсрочки, его мобилизовали и направили в воинскую часть.

Жена Татьяна, которая имеет серьезные проблемы со зрением, сразу обратилась в полицию с заявлением о похищении человека. Однако, по ее словам, никаких действий правоохранители не совершили.

В полиции заявление приняли, но ничего не сделали. На следующий день, 20 декабря, я поехала с юристом в воинскую часть, куда моего мужа отправили, и предоставила весь пакет документов, что имела,

– рассказала женщина.

В военкомате объяснили, что на момент мобилизации не имели информации о ее продолжении.

Из-за проблем со зрением женщина нуждается в постоянной помощи мужа.

Я самостоятельно не могу перейти улицу, скупиться в магазине, "сесть" в транспорт. А самое страшное, что когда ночью раздается тревога - я не могу выйти из дома, потому что в темноте совсем не вижу. У нас есть погреб, в котором мы прятались. Но это было на муже,

– рассказала женщина.

Татьяна вместе с юристом подала жалобу в Минобороны, а также подготовила судебные иски относительно действий ТЦК.

По словам жены, Максима уже должны были отправить на фронт, однако из-за пневмонии он сейчас находится в больнице.