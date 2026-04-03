Есть 72 часа, если не подадут в розыск: правда ли, что ТЦК могут повлиять на бронирование

СМИ сообщили, что ТЦК имеют не более трех суток (72 часа), чтобы остановить процесс бронирования. Таким образом, они якобы могут повлиять на бронирование работников критически важных предприятий. 24 Канал попросил разъяснить ситуацию представителя Минобороны Сергея Ильина.

Информацию, распространенную в медиа, прокомментировал 24 Каналу Сергей Ильин, коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны. Он объяснил, что это манипуляция.

Откуда информация о 72 часах и влиянии ТЦК на процесс бронирования?

На портале "Юристы.UA" пользователь Петр спросил, сколько времени следует ждать, чтобы появилось бронирование, если подали на него, и могут ли отказать в "брони".

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, что в целом ждать нужно 72 часа. Бронирование должны согласовать, если ТЦК не подаст в розыск. Но в его практике были случаи, когда человека на этапе бронирования подавали в розыск – как в начале процесса бронирования, так за два часа до окончания 72 часов.

Айвазян процитировал Постановление КМУ №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

В течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:

находится на воинском учете;

находится в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;

уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета";

не находится в розыске.

Впрочем, некоторые СМИ передали ответ адвоката как такой, что ТЦК вмешивается в процесс бронирования и может остановить процесс бронирования работников критически важных предприятий.

Что говорят в Минобороны о возможном вмешательстве ТЦК в бронирование?

По словам Сергея Ильина, это манипуляция. На самом деле срок до 72 часов – это техническое время обработки заявки.

Это не "окно для действий ТЦК", а стандартное время для проверки данных, согласования между реестрами, формирования решения. Дополнительно в некоторых случаях этот срок уже сокращен или отменен (например, для критически важных предприятий). Важно, что процесс бронирования является регламентированным и централизованным, а не ручным решением конкретного ТЦК,

– сказал представитель Минобороны.

И подчеркнул: ТЦК не могут "успеть что-то сделать за 72 часа", чтобы сорвать бронирование. Ведь они не управляют процессом бронирования в ручном режиме – решение формируется на основе четких данных и критериев.

