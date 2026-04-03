Інформацію, поширену в медіа, прокоментував 24 Каналу Сергій Іллін, комунікаційний менеджер цифрового напрямку Міноборони. Він пояснив, що це маніпуляція.

Звідки інформація про 72 години і вплив ТЦК на процес бронювання?

На порталі "Юристи.UA" користувач Петро запитав, скільки часу слід чекати, щоб з'явилося бронювання, якщо подали на нього, та чи можуть відмовити в "броні".

Адвокат Юрій Айвазян розповів, що загалом чекати потрібно 72 години. Бронювання повинні погодити, якщо ТЦК не подасть у розшук. Та в його практиці були випадки, коли людину на етапі бронювання подавали у розшук – як на початку процесу бронювання, так іза дві години до закінчення 72 годин.

Айвазян процитував постанову КМУ №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Протягом 72 годин з моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний:

перебуває на військовому обліку;

перебуває у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою;

уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку";

не перебуває у розшуку.

Утім, деякі ЗМІ передали відповідь адвоката як таку, що ТЦК втручається в процес бронювання та може зупинити процес бронювання працівників критично важливих підприємств.

Що кажуть в Міноборони про можливе втручання ТЦК у бронювання?

За словами Сергія Ілліна, це маніпуляція. Насправді ж строк до 72 годин – це технічний час обробки заявки.

Це не "вікно для дій ТЦК", а стандартний час для перевірки даних, узгодження між реєстрами, формування рішення. Додатково у деяких випадках цей строк вже скорочено або скасовано (наприклад, для критично важливих підприємств). Важливо, що процес бронювання є регламентованим і централізованим, а не ручним рішенням конкретного ТЦК,

– сказав представник Міноборони.

І наголосив: ТЦК не можуть "встигнути щось зробити за 72 години", щоб зірвати бронювання. Адже вони не керують процесом бронювання в ручному режимі – рішення формується на основі чітких даних і критеріїв.

