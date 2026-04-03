Информацию, распространенную в медиа, прокомментировал 24 Каналу Сергей Ильин, коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны. Он объяснил, что это манипуляция.
Смотрите также Слухи о "сливе" данных ТЦК через Резерв+: что говорят в Минобороны
Откуда информация о 72 часах и влиянии ТЦК на процесс бронирования?
На портале "Юристы.UA" пользователь Петр спросил, сколько времени следует ждать, чтобы появилось бронирование, если подали на него, и могут ли отказать в "брони".
Адвокат Юрий Айвазян рассказал, что в целом ждать нужно 72 часа. Бронирование должны согласовать, если ТЦК не подаст в розыск. Но в его практике были случаи, когда человека на этапе бронирования подавали в розыск – как в начале процесса бронирования, так за два часа до окончания 72 часов.
Айвазян процитировал Постановление КМУ №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".
В течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:
- находится на воинском учете;
- находится в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;
- уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета";
- не находится в розыске.
Впрочем, некоторые СМИ передали ответ адвоката как такой, что ТЦК вмешивается в процесс бронирования и может остановить процесс бронирования работников критически важных предприятий.
Что говорят в Минобороны о возможном вмешательстве ТЦК в бронирование?
По словам Сергея Ильина, это манипуляция. На самом деле срок до 72 часов – это техническое время обработки заявки.
Это не "окно для действий ТЦК", а стандартное время для проверки данных, согласования между реестрами, формирования решения. Дополнительно в некоторых случаях этот срок уже сокращен или отменен (например, для критически важных предприятий). Важно, что процесс бронирования является регламентированным и централизованным, а не ручным решением конкретного ТЦК,
– сказал представитель Минобороны.
И подчеркнул: ТЦК не могут "успеть что-то сделать за 72 часа", чтобы сорвать бронирование. Ведь они не управляют процессом бронирования в ручном режиме – решение формируется на основе четких данных и критериев.
Что говорят во власти о войне и мобилизации?
Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что должен быть обмен пленными. А вот перспективы быстрого завершения войны не очень оптимистичны. Важно, чтобы условия прекращения боевых действий не противоречили Конституции Украины.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов 3 апреля высказался так: не стоит ожидать "чуда" от изменения названий или формата работы ТЦК, ведь сущность процесса останется той же. И добавил: если люди не идут воевать сами – их придется мобилизовать, ведь армии нужен человеческий капитал.