Информацию, распространенную в медиа, прокомментировал 24 Каналу Сергей Ильин, коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны. Он объяснил, что это манипуляция.

Откуда информация о 72 часах и влиянии ТЦК на процесс бронирования?

На портале "Юристы.UA" пользователь Петр спросил, сколько времени следует ждать, чтобы появилось бронирование, если подали на него, и могут ли отказать в "брони".

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, что в целом ждать нужно 72 часа. Бронирование должны согласовать, если ТЦК не подаст в розыск. Но в его практике были случаи, когда человека на этапе бронирования подавали в розыск – как в начале процесса бронирования, так за два часа до окончания 72 часов.

Айвазян процитировал Постановление КМУ №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

В течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:

находится на воинском учете;

находится в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;

уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 11 апреля 2024 № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета";

не находится в розыске.

Впрочем, некоторые СМИ передали ответ адвоката как такой, что ТЦК вмешивается в процесс бронирования и может остановить процесс бронирования работников критически важных предприятий.

Что говорят в Минобороны о возможном вмешательстве ТЦК в бронирование?

По словам Сергея Ильина, это манипуляция. На самом деле срок до 72 часов – это техническое время обработки заявки.

Это не "окно для действий ТЦК", а стандартное время для проверки данных, согласования между реестрами, формирования решения. Дополнительно в некоторых случаях этот срок уже сокращен или отменен (например, для критически важных предприятий). Важно, что процесс бронирования является регламентированным и централизованным, а не ручным решением конкретного ТЦК,

– сказал представитель Минобороны.

И подчеркнул: ТЦК не могут "успеть что-то сделать за 72 часа", чтобы сорвать бронирование. Ведь они не управляют процессом бронирования в ручном режиме – решение формируется на основе четких данных и критериев.

