Боевые части пополнились за счет ТЦК: 70% годных военных – в боевых частях
- 70% военных с ТЦК, которые не имели ограничений по состоянию здоровья, отправили на фронт, а в тылу остались раненые бойцы и гражданские работники.
- Ротации начались осенью 2024 года для компенсации недостатка бойцов на фронте, привлекая инструкторов, медиков, военных с ПВО, и даже персонал охранных рот.
Почти всех военных из ТЦК, которые были пригодны к службе, передали в боевые части. В тылу остались раненые, старше 50 и гражданские работники.
Об этом сообщили в Командовании Сухопутных войск ВСУ в ответ на запрос "Главкома", передает 24 Канал. В 2024 – 2025 годах почти 70% военнослужащих из территориальных центров комплектования, которые не имели ограничений по состоянию здоровья, перевели в боевые части.
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ТЦК ушли на фронт
Ротации стартовали осенью 2024 года, когда Генштаб приказал пересмотреть штаты тыловых части, в частности, ТЦК – чтобы компенсировать недостаток бойцов на фронте.
Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую,
– подтвердил источник в штабе Сухопутных войск.
Службу в пехоте начали не только инструкторы из военкоматов, но и медики, военные с ПВО и даже персонал охранных рот.
Сегодня половину штата ТЦК по всей стране составляют военные, которые уже побывали на фронте и имеют ранения или контузии. Такие бойцы не могут вернуться в боевые части, но продолжают службу в тылу, занимаясь мобилизацией и поддержкой.
Около 20% от общего количества работников ТЦК – гражданские специалисты, которые не являются военнообязанными. Они отвечают за тыловые функции: бухгалтерию, кухню, юридическое сопровождение и тому подобное.
Все руководители ТЦК и СП были полностью заменены после начала полномасштабного вторжения. По данным Сухопутных войск, 85% новых руководителей имеют боевой опыт и служили в боевых частях.