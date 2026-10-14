Избивали и травили газом: в Одессе приговорили 9 участников групп оповещения ТЦК

В Одессе суд вынес обвинительные приговоры девяти участникам групп оповещения ТЦК за похищение и пытки мужчин. Злоумышленники силой сажали потерпевших в машину, избивали их и применяли слезоточивый газ.

Преступления совершались в течение апреля и мая 2026 года. Среди осужденных есть как военнослужащие, так и гражданские лица, которых привлекали к мобилизационным мероприятиям. Все они полностью признали свою вину и заключили соответствующие соглашения со следствием, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что известно о деталях издевательств?

Во время принудительных задержаний на улицах города фигуранты не только применяли физическую силу, но и унижали мужчин, требуя предоставить личные данные. В одном из эпизодов потерпевшему угрожали сексуальным насилием, а другой мужчина потерял сознание из-за распыленного слезоточивого газа.

Кроме того, один из осужденных отобрал у задержанного 5 200 гривен, за что получил дополнительную статью за грабеж в условиях военного положения.

Какие приговоры вынесли фигурантам?

Наказание суд назначал в зависимости от роли каждого участника. Шестерым фигурантам дали реальные сроки, самый длительный из которых составляет 7 лет и 1 месяц за решеткой.

Еще двое получили по 2 года служебного ограничения с удержанием 10% зарплаты, а одному назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Четырем из них также запретили работать в ТЦК в течение трех лет, при этом судебные разбирательства в отношении еще двух обвиняемых пока продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что перед судом предстанут трое пророссийских деятелей, которые в 2014 году пытались создать так называемую Одесскую народную республику. По данным следствия, руководитель общественной организации, секретарь епархии УПЦ и лидер движения "Антимайдан" получали финансирование из России для дестабилизации региона. Поскольку фигуранты скрываются, их будут судить заочно.