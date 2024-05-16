В Одессе мужчину силой забрали из автобуса: в ТЦК заявили, что начали служебную проверку
Источник:Одесский областной ТЦК и СП
Недавно в сети разгорелся новый скандал с участием ТЦК. На видео, которое распространяется в сети видно, как мужчину силой вытаскивают из маршрутки и ведут к машине.
В Одесском ТЦК уже начали служебную проверку из-за конфликта, произошедшего утром 16 мая в местной маршрутке между мужчиной в военной форме и гражданским лицом. Однако, там отметили, что с видеозаписи невозможно установить причину спора.
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ТЦК проводит служебную проверку
Инцидент, который быстро распространился в социальных сетях благодаря видеозаписи, показывает, как мужчину силой вытаскивают из маршрутки и ведут к автомобилю.
В Одессе мужчины в форме силой забрали гражданского из автобуса: смотрите видео
В Одесском ТЦК и СП отмечают, что с видеозаписи невозможно установить причину спора между мужчиной в военной форме и гражданским лицом.
Сейчас идет выяснение обстоятельств и идентификация участников конфликта. Руководство Одесского областного ТЦК и СП отмечает, что любые проявления насилия недопустимы.
По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка,
– отметили в ТЦК.
Заметим, что после недавнего инцидента в Одессе с избиением между девушкой и мужчиной в форме, в сети завирусился новый флешмоб с надписью "меня защищают люди в военной форме", чтобы напомнить о важности каждого из защитников Украины.
За нарушение прав человека работников ТЦК будут наказывать
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что попытки работников ТЦК "продемонстрировать эффективность работы" может иметь негативные психологические последствия и нарушать права человека. Он подчеркнул, что такие действия категорически запрещены в процессе мобилизации.
"Любые мероприятия должны осуществляться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство не может быть ограничено даже в условиях военного положения", – подчеркнул Вениславский.
Депутат отметил, что случаи нарушения прав человека представителями ТЦК и СП вызывают общественный резонанс и становятся предметом реагирования правоохранительных органов. Если правоохранители фиксируют признаки уголовного или административного правонарушения, они регистрируются и расследуются должным образом.
В частности он отметил, что есть много случаев, когда представители ТЦК и СП после таких скандальных случаев отстранялись от выполнения своих обязанностей.