В Одессе медиков скорой якобы удерживали в ТЦК: что говорят в военкомате

В сети появилась информация, что в Киевском районном военкомате Одессы удерживали медиков скорой помощи. Их коллеги якобы организовали протест возле ТЦК и устроили драку с военными.

В Одесском ТЦК и СП отреагировали на сообщения в СМИ. Там просят воздержаться медиа от распространения дезинформации.

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Что произошло

Днем местные телеграмм-каналы распространили видео, на котором зафиксирована стычка между фельдшером и военным, который разнимает полиция. Также слышно, как бесперебойно раздается сигнал кареты скорой помощи.

Как объясняют в сети, возле Киевского районного ТЦК медики скорой помощи устроили акцию протеста. Они якобы возмутились из-за того, что их коллег, прибывших по вызову в военкомат, заперли внутри помещения и решили немедленно мобилизовать.

Впоследствии сообщили, что фельдшеров таки выпустили из военкомата.

Стычка возле районного военкомата в Одессе: смотрите видео

Реакция ТЦК

В Одесском ТЦК и СП прокомментировали инцидент. Там говорят, что вместе с правоохранительными органами проводят неотложные мероприятия для установления всех обстоятельств событий.

Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации. Подробная информация об обстоятельствах происшествия будет доведена дополнительно в ближайшее время,

– говорится в заявлении учреждения.

Известно, что по факту конфликта, который произошел между работниками скорой медицинской помощи и районного ТЦК в Одессе военная прокуратура начала расследование по статье "хулиганство". Об этом сообщили в полиции.

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