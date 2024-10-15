Ужгородский ТЦК отменил 255 отсрочек "студентам"

На Закарпатье СБУ разоблачили ректора и проректора частного университета, которые без экзаменов зачисляли "уклонистов" в вузы, обещая таким образом отсрочку. Схемой воспользовались 255 мужчин.

Ректор и проректор частного вуза обещали мужчинам бесплатную отсрочку. К схеме они привлекли и чиновника военной службы правопорядка, сообщают в СБУ.

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Студенческая схема

Фигуранты дела обещали "уклонистам" беспрепятственное зачисление на бакалавриат собственного и иностранного вузов. "Поступив" в университет без экзаменов, "клиенты" могли получить отсрочку от военной службы.

После расследования СБУ, комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила отсрочки для 225 мужчин, воспользовавшихся "студенческой схемой".

СБУ также разоблачили подобную схему и в Киевской области, где мужчин "задними числами" оформляли в аспирантуру как студентов колледжа, где они на самом деле не учились. Стоимость такой "услуги" достигала 8 тысяч долларов.

В Черкассах трое работников военно-врачебной комиссии продавали фальшивые выводы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы.