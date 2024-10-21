На Львовщине представители ТЦК наведались в школы

Сотрудников ТЦК заметили во львовских школах. Они агитируют старшеклассников поступать в военные высшие учебные заведения.

Как сообщают в областном ведомстве, во Львовской области военнослужащие посетили тамошние школы, чтобы пообщаться с учениками старших классов.

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ТЦК провели агитацию среди школьников Львовщины

Сотрудники ТЦК рассказали подросткам об украинской армии, видах вооружения, а также о важности защищать свою страну от оккупантов. Кроме того, они очертили возможности, предоставляемые высшими военными учебными заведениями.

Военные вузы сегодня гарантируют качественное и актуальное образование. Обучение там проводится бесплатно и по самым высоким государственным стандартам.

Вооруженные Силы Украины постоянно усовершенствуются. Сегодня украинская армия – это сила, способная отстоять государство и дать достойный отпор оккупантам. Однако ВСУ нуждаются в молодых кадрах, которые бы формировали еще более сильную армию в будущем,

– говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

Как прошел визит ТЦК в школы / Фото Львовский областной ТЦК и СП

К слову, юрист разъяснил все, что входит в полномочия ТЦК.