Нардеп Александр Федиенко, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны от фракции "Слуга народа", прокомментировал предложение о расформировании ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Радио Свободу.

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Как Федиенко прокомментировал заявление о мобилизации ТЦК

Я считаю, что то, что касается расформирования или сокращения ТЦК, – это чисто популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. На это есть объективные причины,

– отметил депутат.

Федиенко отметил, что ТЦК уже были реформированы и сейчас состоят из военных, которые имеют ранения или другие физические ограничения. Также он указал на то, что постоянные изменения препятствуют наращиванию эффективности работы центров, что усложняет процесс мобилизации.

По его мнению, следует сосредоточиться на совершенствовании рекрутинговой системы, чтобы она работала более надежно и привлекательно для военнообязанных.

Обратите внимание! Федиено считает, что нужно создать условия, при которых рекрутинг будет гарантировать, что новобранцы смогут попасть в те воинские части, которые им подходят. Это поможет избежать случаев, когда человек после базовой подготовки оказывается в боевых подразделениях, где требуются гранатометчики или пулеметчики, хотя он мог быть назначен на другую позицию.

Депутат также отметил, что для повышения эффективности набора следует предоставить военным частям возможность проводить медицинские осмотры личного состава непосредственно на местах или заключать договоры с медицинскими учреждениями, которые могут обеспечить соответствующие медицинские комиссии.

Недавно депутат Юлия Яцик предложила расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры из гражданских, отправив военнослужащих ТЦК на фронт.