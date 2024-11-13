Представители полтавского ТЦК дали ответ по поводу возможности создания бригад из гражданских работников. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя центра Романа Истомина.

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Что сказал представитель ТЦК в Полтаве

Истомин отметил, что не может комментировать предыдущие слова депутатов Верховной Рады. Пока не поступало никаких распоряжений о расформировании или изменениях в структуре центра.

Работники ТЦК – это гражданские лица. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад сформировано быть не может и в отношении военнослужащих никаких распоряжений на расформирование не поступало,

– добавил представитель полтавского ТЦК.

Что известно о плане Верховной Рады расформировать ТЦК