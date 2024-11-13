Представники полтавського ТЦК відповіли щодо можливості створення бригад з цивільних працівників. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на речника центру Романа Істоміна.
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Що сказав представник ТЦК у Полтаві
Істомін зазначив, що не може коментувати попередні слова депутатів Верховної Ради. Наразі не надходило жодних розпоряджень про розформування або зміни у структурі центру.
Працівники ТЦК – це цивільні особи. У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників ТЦК жодних бригад сформовано бути не може і щодо військовослужбовців жодних розпоряджень на розформування не надходило,
– додав речник полтавського ТЦК.
Що відомо про план Верховної Ради розформувати ТЦК
- Нещодавно депутатка Юлія Яцик запропонувала розформувати ТЦК і створити рекрутингові центри з цивільних, відправивши військовослужбовців ТЦК на фронт.
- Депутат Роман Костенко виступив проти, наголосивши на важливості ТЦК для мобілізації.
- Точну кількість військових, які обслуговують територіальні центри комплектування, не розкривають, однак відомо, що йдеться про менш ніж 100 тисяч осіб. Питання щодо можливого розформування ТЦК наразі залишається на розгляді у Верховній Раді, але постанова про його затвердження ще не була представлена на голосування.