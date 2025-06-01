Бывший боевой медик заявил, что его 3 дня удерживали в ТЦК несмотря на право на отсрочку

Бывший боевой медик Роман Замрий ("Йода") рассказал, что его незаконно задержали сотрудники ТЦК в Черновицкой области. Несмотря на то, что он имеет отсрочку, те задержали его и удерживали 3 дня.

Замрий сравнил условия содержания в ТЦК с плену в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Замрия в Facebook.

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Известный медик Замрий рассказал о бесчеловечном обращении с ним в ТЦК

Инцидент произошел 4 июня, когда на блокпосту вблизи Хотина представитель ТЦК остановил авто Замрия для проверки документов. После этого, по словам медика, тот сам сел в его машину и попросил подвезти в военкомат. Уже у здания он попросил у Замрия телефон якобы для пересылки документов, но забрал его и исчез.

"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии (документов о наличии права на отсрочку – 24 Канал), но сразу забрал телефон и исчез. Этого работника я больше никогда не видел. Вышел офицер и сказал, что повезет на ВВК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, причем повторял, что все хорошо, просто проведут ВВК и отдадут документы, потому что основания им достаточны", – пишет Замрий.

Процедура медосмотра, по его словам, превратилась в фарс. Ночью его завезли в комнату "окно которой выходит на какой-то темный склад и на нем решетка", а дверь закрыта снаружи на замок.

На замечание, что фото документов, которые дают право на отсрочку, есть в его телефоне, Замрию несколько дней отвечали, что "нет телефона, значит нет документов".

Его и двух сокамерников держали без еды и воды, а потом повезли автобусом в воинскую часть.

Позже их встретил офицер воинской части, который возмутился поведением представителей Черновицкого ТЦК, которые забрали телефон и хотели мобилизовать человека, который имеет право на отсрочку.

"Я замечу, что не все ТЦК такие. Слава Богу, что далеко не все. Эти слова: "Я попробую, подожди, я перезвоню" до сих пор звучат в моей голове! Это рыскание по карманам, чтобы накормить нас через более чем сутки без еды и воды! Это искреннее впечатление от работника ТЦК: "Этого не может быть, они все ....". Есть нормальные люди", – добавил медик.

По его словам, "ничто не отличало тех 3 дня от плена в России".

Спасибо, хоть меня не били, потому что майора на моих глазах били. Я не все написал, что хотел, потому что мы без мобилизации проиграем войну и все погибнем... Не в мобилизации дело, а в ваших методах,

– отметил Замрий.

Отметим, что в Черновицком ТЦК и СП пока не комментировали этот случай.

Как писали Общественное і Радио Свобода, Замрий спас по меньшей мере 700 украинских солдат на передовой. Он отправился на фронт еще в 2014 году как доброволец. После полномасштабного вторжения был начальником медицинской службы, прошел ряд горячих точек: от Херсона до Бахмута.

В июле 2023 года вернулся с передовой в семейную медицину. Указом президента от 22 января 2024 года был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Отмечалось, что Роман сам воспитывает троих детей.