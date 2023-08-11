Возглавлять ТЦК должны ветераны, потерявшие здоровье на войне, – Зеленский

Президент Украины объявил об увольнении с должностей всех областных военкомов. Он заявил, что комплектование армии должно остаться за ветеранами войны.

11 августа Владимир Зеленский провел специальное заседание СНБО. По его результатам он уволил всех областных военкомов и рассказал, кем именно планирует их заменить.

Смотрите также Главная цель – победить в войне, – Зеленский анонсировал в обращении еще больше оборонных пакетов

Возглавлять ТЦК должны люди, которым можно доверять

Проверка военкоматов показала, что среди должностных лиц этих учреждений немало тех, кто наживается на войне. Так, по словам Зеленского, в отношении должностных лиц военкоматов открыли уже 112 уголовных производств, 33 из них сообщили о подозрениях, в том числе в незаконном обогащении, вымогательстве взяток и легализации незаконных средств.

Президент подчеркнул, что военкоматы должны возглавлять люди, которым общество могло бы доверять. И лучшими кандидатами в руководители ТЦК являются воины, "которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена".

Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и лишены цинизма… Им можно доверить эту систему комплектования,

– подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что за реализацию решения об избрании новых руководителей ТЦК будет отвечать Главнокомандующий Валерий Залужный.

Проверка ТЦК: что известно