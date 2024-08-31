В Яремче водителя туристического автобуса сняли рейса и отправили на ВВК: в ТЦК прокомментировали

В Яремче правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса, отправив его на прохождение ВВК. В этот момент в транспорте находилось около 50 пассажиров.

В Ивано-Франковском ТЦК прокомментировали инцидент. Там опровергли информацию, что задержание водителя произошло неправомерно.

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Объяснение ТЦК

Так, в ТЦК рассказали, что водитель туристического автобуса из Полтавы нарушил правила воинского учета, не имеет права на отсрочку и не забронирован.

Во время проведения мобилизационных мероприятий мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области было обнаружено гражданина Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил воинский учет и не имеет права на отсрочку или бронирование,

– пишут там.

Военнослужащие рассказали, что гражданину предложили пройти ВВК – и водитель добровольно согласился на это. По результатам военно-врачебной комиссии мужчину признали годным к службе и направили для прохождения подготовки в один из учебных центров.

В территориальном центре комплектования отметили важность обновления военно-учетных данных и наличия при себе соответствующих документов. Это касается как бумажных, так и приложения Резерв +. Это поможет избежать нарушений законодательства и неприятных ситуаций.

Напомним, что в сети рассказывали, что водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Свидетели утверждали, что люди остались на улице. С водителем якобы ехал его 14-летний сын, который остался один, потому что папу забрали.