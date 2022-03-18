"Те, что хотели наступить на Вознесенск едут "грузом 200" – видео об уничтоженном враге

Украинские военные продолжают поставлять Россию "грузом 200". Да, в пакетах к родным теперь отправятся ребята, которые хотели наступить на Вознесенск.

Журналисты "Радио Свобода" пообщались с военнослужащим ВСУ с позывным "Призрак". Он и показал то, что осталось от орков, пытавшихся наступить на Вознесенск.

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Большинство из "груза 200" – молодые ребята

Это те, кто хотел наступить на Вознесенск. Теперь едут "грузом 200". По документам видно, что молодые. Здесь сейчас более 10,

– отметил он.

Боец добавил, что это тела тех, кто хоть как-то уцелел. Остальные же оккупанты сгорели вместе с техникой. Он жалуется, что по периметру Вознесенского района еще многие лежат. Просто наши бойцы не успевают их собирать.

Смотрите на видео, что осталось от российских военных:

Отметим, что вражеские войска обошли Николаев и остановились у города Вознесенск, который находится в 90 километрах. Наши ВСУ отбросили оккупантов на нескольких километров. Теперь же совместно с местными и Красным Крестом занимаются восстановлением города, а также подготовкой к возможному очередному наступлению врагов.

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