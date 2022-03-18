Журналісти "Радіо Свобода" поспілкувалися з військовослужбовцем ЗСУ з позивним "Прізрак". Він і показав те, що залишилося від орків, які намагалися наступити на Вознесенськ.

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Більшість з "вантажу 200" – молоді хлопці

Це ті, що хотіли наступити на Вознесенськ. Тепер їдуть "вантажем 200". За документами видно, що молоді. Тут зараз понад 10,

– зазначив він.

Боєць додав, що це тіла тих, хто бодай якось вцілів. Решта ж окупантів згоріла разом із технікою. Він бідкається, що по периметру Вознесенського району ще багато таких лежать. Просто наші бійці не встигають їх усіх збирати.

Дивіться на відео, що залишилося від російських військових:

Зазначимо, що ворожі війська обійшли Миколаїв і зупинилися біля міста Вознесенськ, яке за 90 кілометрів. Наші ЗСУ відкинули окупантів за декілька кілометрів. Тепер же спільно з місцевими та Червоним Хрестом займаються відновленням міста, а також підготовкою до можливого чергового наступу ворогів.

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