Депутаты, которые хотели разрушить е-декларирование, являются врагами Украины, – Шабунин

Верховная Рада поддержала законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях, однако с 2 противоречивыми правками. Таким образом депутаты хотели уйти от ответственности.

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в видеоблоге "Право на достоинство" заявил, что депутаты внесли в законопроект несколько "смертельных для декларирования" правок. По его словам, таким образом они уничтожили наказание тюрьмой за умышленное непредставление деклараций.

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О каких правках говорится

Шабунин отметил, что должностные лица получили возможность вообще не указывать в декларациях дорогое имущество своих родственников, на которых удобно оформлять состояние, если декларанту не сообщили о его наличии.

Также за непредставление декларации предусмотрено не лишение свободы, а только ограничения.

Депутаты, которые сознательно хотели разрушить декларирование, являются врагами Украины,

– отметил журналист.

К теме Своими поправками Рада фактически уничтожила систему е-декларирования, – Шабунин

Как отметил председатель ЦПК, нардепы изуродовали законопроект Владимира Зеленского, которым президент хотел восстановить наказание заключением за ложь в декларациях.

Шабунин также отметил, что нардепы воспользовались попыткой главы государства, чтобы разрушить систему декларирования.

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