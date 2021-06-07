Депутаты, которые хотели разрушить е-декларирование, являются врагами Украины, – Шабунин

Верховная Рада поддержала законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях, однако с 2 противоречивыми правками. Таким образом депутаты хотели уйти от ответственности.
Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в видеоблоге "Право на достоинство" заявил, что депутаты внесли в законопроект несколько "смертельных для декларирования" правок. По его словам, таким образом они уничтожили наказание тюрьмой за умышленное непредставление деклараций.
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О каких правках говорится
Шабунин отметил, что должностные лица получили возможность вообще не указывать в декларациях дорогое имущество своих родственников, на которых удобно оформлять состояние, если декларанту не сообщили о его наличии.
Также за непредставление декларации предусмотрено не лишение свободы, а только ограничения.
Депутаты, которые сознательно хотели разрушить декларирование, являются врагами Украины,
– отметил журналист.
К теме Своими поправками Рада фактически уничтожила систему е-декларирования, – Шабунин
Как отметил председатель ЦПК, нардепы изуродовали законопроект Владимира Зеленского, которым президент хотел восстановить наказание заключением за ложь в декларациях.
Шабунин также отметил, что нардепы воспользовались попыткой главы государства, чтобы разрушить систему декларирования.
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Что этому предшествовало
- Конституционный Суд в октябре 2020 года отменил уголовную ответственность за ложь в электронной декларации.
- В парламенте 27 ноября зарегистрировали законопроект Владимира Зеленского о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.
- Уже в июне 2021 года Верховная Рада во втором чтении поддержала этот законопроект, однако с 2 противоречивыми правками. Его одобрили 307 нардепов.
- Впоследствии в Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский будет ветировать этот документ.