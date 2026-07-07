Не тот уровень ответственности: как мир относится к пыткам украинцев в российском плену

В Вене в ходе международной встречи собрались эксперты, представители организаций и люди, пережившие пытки. Украинская сторона напомнила о массовом убийстве в Оленевке и о том, что по меньшей мере 46 тяжелораненых военнопленных, выживших после взрыва в бараке, до сих пор находятся в российском плену.

Председатель общественной организации "Сообщество Оленевки" Александра Мазур в эфире 24 Канала рассказала, как международное сообщество реагирует на пытки украинцев в плену. По ее словам, возможность говорить о преступлениях России перед сотнями иностранных участников важна, однако семьи до сих пор не видят того уровня ответственности и расследования, на который рассчитывают.

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В Вене вспомнили о тех, кто выжил в Оленевке

Во время выступления Александра Мазур сначала кратко объяснила международным участникам, что произошло в колонии в Оленевке, ведь часть присутствующих могла не знать подробностей этого военного преступления. Основной акцент она сделала на людях, переживших взрыв в бараке, но почти через четыре года так и не вернувшихся из российского плена.

По меньшей мере 46 человек были тяжело ранены в результате массовой казни в Оленевке. Они выжили, но до сих пор находятся в плену. Мы должны спасти этих людей,

– подчеркнула председатель "Сообщества Оленевки".

В Вену она привезла распечатанные фотографии военнопленных. Это были не все украинцы, выжившие после теракта, а только те, чьи семьи разрешили публично распространять изображения. Так участникам встречи хотели показать, что за цифрами и международными заявлениями стоят конкретные люди, которые и дальше могут подвергаться пыткам.



Фото из личного архива Александры предоставлены 24 Каналу

На том же заседании выступил представитель России, который говорил о якобы преступлениях Украины против духовенства УПЦ МП. На фоне свидетельств жертв пыток и выступлений международных экспертов его заявление выглядело как откровенная манипуляция и не соответствовало теме дискуссии, на что обратила внимание и модератор.

Он сильно выделялся на фоне других докладчиков. Это выглядело как выдуманная история или сильно преувеличенные факты – полная манипуляция. Даже модератор сказала ему, что он говорит не по теме,

– рассказала Мазур.

Но провальное выступление российского представителя не меняет главного: Россия продолжает войну и систематические пытки украинцев в плену. Поэтому для семей важно не только разоблачать пропаганду на международных площадках, но и добиваться конкретных решений по расследованию преступлений и возвращению тех, кто до сих пор находится в плену.

Международного расследования до сих пор нет

Несмотря на возможность говорить об Оленевке на крупных международных площадках, семьи пленных до сих пор не видят конкретных правовых последствий для России. Еще в декабре 2024 года "Сообщество Оленевки" передало документы в Международный уголовный суд, однако ответа на обращение так и не получило.

Приятно, что нам дают возможность выступить перед сотнями иностранных экспертов. Но это не тот результат, на который мы рассчитываем,

– подчеркнула Мазур.

Семьи ждут не только публичных заявлений, соболезнований или очередных дискуссий, а полноценного международного расследования массовой казни в Оленевке. Без него невозможно установить всю ответственность причастных и добиться наказания за пытки и убийства украинских военнопленных.

Мы ожидаем серьезного международного расследования, а его нет. К большому сожалению,

– сказала глава общественной организации.

Изменить эту ситуацию пытаются постоянными выступлениями, поездками и адвокационной работой украинских активистов.

Фото из личного архива Александры предоставлены 24 Каналу

За рубежом готовят акции в поддержку пленных

Пока международного расследования нет, "Сообщество Оленевки" пытается не дать теме исчезнуть из повестки дня с помощью публичных мероприятий в других странах. Представители организации обратились ко многим зарубежным партнерам с предложением провести акции в поддержку украинских военнопленных.

Мы недавно опубликовали анонс акций за рубежом. Во многие страны уже обратились: некоторые сообщили, когда у них состоятся мероприятия, другие еще готовятся,

– рассказала Мазур.

Организация передала партнерам материалы, необходимые для проведения таких мероприятий. Среди них – фотографии военнопленных, истории людей, погибших в Оленевке, а также тех, кто пережил массовую казнь и до сих пор остается в российском плену.

Мы прислали все материалы, фотографии, истории погибших и истории пленных. То есть подготовились вместе как можно лучше,

– отметила председатель "Сообщества Оленевки".

Такие акции должны напоминать зарубежной аудитории, что трагедия в Оленевке не закончилась в ночь взрыва. Десятки выживших до сих пор находятся в плену, а их семьи продолжают ждать не только публичной поддержки, но и конкретных шагов по спасению пленных и наказанию виновных.

На данный момент объявлены следующие мероприятия:

Нью-Йорк, США – 28 июля в 18:30, Bowling Green;

Сакраменто, США – 24 июля в 19:00, западная лестница Капитолия штата Калифорния

Берген, Норвегия – 28 июля в 17:00, Torgallmenningen;

Осло, Норвегия – 6 августа в 17:00, напротив парламента Норвегии;

Белвью, штат Вашингтон, США – 28 июля в 18:00, Bellevue Downtown Park;

Ванкувер, Канада – 26 июля в 14:00, Canada Place;

Вильнюс, Литва – 27 июля в 18:30, Кафедральная площадь.

Список зарубежных акций будет пополняться. Организаторы призывают украинцев присоединяться к инициативе, самостоятельно проводить мероприятия в городах, где их еще не запланировали, и сообщать о уже подготовленных акциях, чтобы их добавили в общий список.

Международного расследования по Оленевке до сих пор нет, что известно о пленных: смотрите видео