Те люди, которые говорили: война пройдет очень быстро – говорили опасную вещь, – Данилов

Выводы о 100 днях войны делать еще рано. Но люди, которые говорили, что война закончится очень быстро, делали опасную вещь.

Об этом в интервью рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, война еще скоро не закончится.

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Война скоро не закончится

Люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать, – говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам к победе многое нужно сделать,

– сказал Данилов.

Он отметил, что ситуация на фронте сложна, ведутся бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. И пока они не кончатся, нельзя расслабляться.

"До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачу российской федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим надо жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", – сказал секретарь СНБО.

Поставки оружия в Украину

По его словам, в начале войны никто не верил Украине, иностранные разведки считали, что украинские города упадут через 10 дней, а через 21 день предполагали, что российские войска дойдут до Львова. Но после того, как украинские защитники дали достойный отпор российским захватчикам, Украину посмотрели иначе.

"Мы начали получать оружие, помощь. Не сразу, не в таком количестве и не такого, скажем так, сорта, как бы нам хотелось, но мы начали получать. Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это было гораздо быстрее и больше. Но процесс продолжается, мы получаем пушки М777, другие средства поражения, процесс идет", – добавил Данилов.

Он подчеркнул, что украинские власти хотят, что процесс ускорился, потому что тяжелое оружие, артиллерия и танки уже позволили бы выполнить деоккупацию Мариуполя.

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