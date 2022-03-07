Происходящее в вашей стране – мерзко, – Борис Джонсон снова заговорил на украинском
Источник:фейсбук Британского консульства в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова заговорил на украинском языке и решил поддержать нашу страну. По его мнению, то, что сейчас происходит в Украине – мерзко.
Борис Джонсон подчеркнул, что даже не может вообразить, что украинцы сейчас переживают.
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"Я не могу представить, какой гнев и боль вы чувствуете, когда все, что вы знаете и любите столь жестоко разбито", – говорит премьер-министр Великобритании.
То, что сейчас происходит в вашей родной стране – мерзко. И я очень удручен разрушением и гибелью людей,
– говорит политик.
Джонсон подчеркнул, что 2 марта члены парламента в Палате Громад, стоя, аплодировали посту Украины, демонстрируя, что Великобритания бок о бок с народом Украины и поражена нашей борьбой против этой агрессии.
Смотрите видео, как Борис Джонсон заговорил по-украински:
Добавим, что утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор обстреливает мирные города. Однако наши Вооруженные силы мужественно отражают атаки врага и местное население им помогает. Хронологию войны в Украине – смотрите здесь.