Российский удар уничтожил театр "Арабески" в Харькове

В результате попадания "Шахедов" 16 июля в Харькове сгорело все имущество театра "Арабески". Он был создан еще в 1993 году.

Печальное известие появилось на странице "Арабесок" в Facebook, передает 24 Канал.

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Вчера в результате попадания в здание "Шахедов" сгорело все имущество театра "Арабески": декорации спектаклей, реквизит, костюмы, аппаратура, одежда сцены – все! У меня сжалось сердце, когда я это увидела, потому что это не просто имущество, это – жизни за 30 лет. Теперь это – история и воспоминания,

– написала Наталья Цымбал на странице театра.

Заметим, что харьковскую театр-студию создали студенты театрального отделения Харьковского института искусств в 1993 году. Его основательницей и режиссером была Светлана Олешко.

Театральные эксперименты "Арабесок" включали возвращение в оборот стихов авторов Расстрелянного возрождения.

Как режиссер, Светлана Олешко ставила спектакль "Красный Элвис" (2010) и "РАДИОШАНСОН: восемь историй о Юре Зойфере" (2007) по текстам Сергея Жадана, "Чернобыль" и многие другие.

"Арабески" под руководством Светланы Олешко создали проект "Театротерапия как метод социальной реабилитации" – постановку спектаклей профессиональными режиссерами вместе с осужденными в колониях Харькова и Львова.

В "Арабесках" с конца 90-х годов и до своей смерти в октябре 2021 работал львовский музыкант и актер, который был фронтменом группы "Мертвый Петух" Михаил Барбара.

В 2024 году Светлана Олешко умерла.