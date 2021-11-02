В течение октября правоохранители составили почти 7 000 протоколов за нарушение правил карантина
Источник:МВД Украины
В результате проверок в течение октября полицейские составили 6 736 административных протоколов за нарушение правил карантина. Больше всего – 955 на водителей транспортных средств.
В то же время 457 составили на работников предприятий, учреждений, организаций, а 328 протоколов – на их руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
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Всего же с начала введения карантина составили 109 989 административных протоколов. Более 107 тысяч материалов уже направлены в суд для принятия решения,
– говорится в сообщении.
Для выявления фактов подделки или использования поддельной COVID-документации в Национальной полиции созданы и функционируют специальные мобильные группы.
В их состав входят как полицейские, так и представители других структур – санврачи, работники Госпродпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной охраны.Напомним. Кабмин на внеочередном заседании 11 октября ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установлен желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.
Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа и пассажиров авиатранспорта:
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
- сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами;
- отрицательного результата тестирования методом ПЦР, который действует 72 часа.
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.
Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.