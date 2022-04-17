В Техасе разместили огромный флаг Украины рядом с американским: захватывающее видео

Украина испытывает мощную поддержку из-за границы на фоне полномасштабной войны, которую развязала Россия. Активно показывают свою позицию и в США.

Поддержать украинцев решили, в частности, в городе Льюисвиль, штат Техас. Местный фотограф Лорен Дельгадо показала оттуда красноречивое видео.

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Флаги США и Украины – рядом

Дельгадо сняла со своего автомобиля, как большой голубовато-желтый флаг развевается рядом с американским вблизи трассы. В комментариях к этому сообщению украинцы активно благодарят автора и ее земляков за мощную поддержку. "Аж мурашки по коже, гордость зашкаливает", – написали многие.

Американцы подняли огромный флаг Украины: смотрите видео

Empire State Building в украинском цвете

Часть Empire State Building в Нью-Йорке планируют подсвечивать цветами украинского флага. Это самый известный в мире небоскреб. Здание высотой в 102 этажа и самое высокое в городе. Голубовато-желтым оно будет становиться каждый вечер до 1 июня – на 15 минут после заката.

Ранее в Нью-Йорке подняли флаг Украины: смотрите видео