Технический университет, в котором будут лучшие преподаватели и лаборатории, – Рыженков
В 2022 году заработает первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника", который должен помочь преодолеть кадровый дефицит в Украине.
Таким мнением поделился генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.
На вопрос ведущей программы о том, что, по данным сервиса мониторинга Opendatabot, в Украине наблюдается дефицит профессионалов, несмотря на рост зарплат, а вакансий на рынке труда вдвое больше, чем до начала карантина, Рыженков поделился планами университета.
Технический университет, в котором будут лучшие преподаватели, в котором будут лучшие лаборатории, который будет в партнерстве работать с лучшими вузами и лучшими исследовательскими центрами по всему миру. И сможет как раз генерировать тех молодых специалистов, которые позволят им получать супер высококачественное образование у себя дома и потом получать достойную заработную плату и интересную работу у себя дома и никуда не ехать,
– заявил Рыженков.
Отметим, что сегодня работодателям катастрофически не хватает специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и экологии. Между тем молодежь продолжает выезжать за границу в поисках лучшей жизни, а страна теряет ценные кадры.
Достойные условия труда, конкурентные зарплаты и качественное образование позволят украинцам построить карьеру и развивать свою страну, уверяют промышленники.