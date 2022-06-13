Техника именно там, – пояснил Коваленко, в какой момент заработает ленд-лиз

Надеемся, что оружие по ленд-лизу поступит к нам хотя бы в количестве 25% от заявленного, и именно это позволит нам изменить фронтовую ситуацию в свою пользу. При наличии тяжелого вооружения мы сможем занимать более эффективные позиции и наносить еще больший вред оккупантам.

Об этом с 24 каналом поделился военный эксперт Александр Коваленко. Он также отметил, что по поводу информации о том, что ленд-лиз заработает только осенью – всегда есть официальная информация, которая будет в открытых источниках, а есть неофициальные действия.

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"Я считаю, что в Вашингтоне прекрасно понимают нашу ситуацию и то, что без их оружия нам не одержать победу", – убежден Коваленко.

По его словам, в США видят, что Украина способна победить Россию, поэтому все обещания точно сдержатся.

Александр Коваленко предостерегает, что все свое время и мы должны понимать, что поставки оружия из США в Украину – это сложно логистически, также иногда бывают и бюрократические преграды.

Но ленд-лиз окончательно заработает тогда, когда к нам поступят первые военно-транспортные корабли ВМС США, еще в мае вышедшие из портов США,

– говорит военный эксперт.

Именно на этих кораблях находится техника, которую мы так ждем в рамках ленд-лиза, добавил специалист.

Подробнее об особенностях "опрокидывания" оружия из США в Украину: смотрите видео

Какого оружия ждут наши защитники на линии огня

В первую очередь – высокоточные ракеты, способные поражать цели на несколько сотен километров. Также очень важно получить дроны, дополнительные системы ПВО/ПРО (противовоздушная и противоракетная оборона) и боеприпасы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дополнительно выделил реактивные системы залпового огня MLRS-270 . Она бывает в разных модификациях: малейшая дальность – 32 километра, наибольшая – 300 километров. Всё зависит от боеприпасов.

Обратите внимание В ОП назвали конкретное количество тяжелого вооружения, которое нужно Украине, чтобы победить Россию

Ранее руководитель ОП подчеркивал, что медлить с передачей оружия нельзя. Она способна спасти жизнь как украинских военных, так и гражданских. Чем быстрее будет оружие, тем быстрее удастся завершить войну.

Советник главы ОП отметил, что ряд европейцев, особенно в околовоенных экспертных кругах, до сих пор сомневаются в том, как именно воюет "вторая армия мира".

Он отметил, что сейчас идет преимущественно артиллерийская, дальнобойная война. Поэтому когда будет достигнут относительного паритета по количеству стволов и выстрелов, тогда все "в прямом эфире" смогут оценить, насколько боеспособна российская армия.