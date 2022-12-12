Танки и минометы: оккупанты в Беларуси переместили свою технику к границе с Украиной

Российские оккупанты, находящиеся в Беларуси, перемещают свою военную технику. Первая колонна уже выдвинулась в сторону полигона в Брестской области.

Об этом сообщили расследователи Беларускі Гаюн. Так, военно-пропагандистские каналы заявили о начале очередного этапа боевого согласования так называемой совместной региональной группировки войск России и Беларуси.

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Оккупанты переместили свою технику

Как стало известно, пропагандисты анонсировали движение колонн с военной техникой по дорогам страны и сообщается, что уже 12 декабря первая колонна с техникой вооруженных сил России выдвинулась из района полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский район, Брестская область) в сторону полигона "Брестский" (Брестский район, Брестская область).

Так, захватчики перемещают ближе к границе с Украиной 24 единицы военной техники, включая 4 трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

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Ранее бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, что взрывы на военных аэродромах изрядно всколыхнули россиян. Так, пока оккупанты не выяснят, что это вообще прилетело, как так произошло и как этому противодействовать, они будут вынуждены переместить свои стратегические бомбардировщики в другие места.

Кроме этого, в соцсетях уже в панике пишут, что нужно расселить проживающих вблизи аэродромов людей, устроить массовые проверки и организовать мобильные патрули.