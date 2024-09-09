От ракет и дронов: генерал армии сказал, какое оружие сможет защитить небо Украины

Украина продолжает развивать свои средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам. С помощью РЭБ можно менять направление их движения и "приземлить" в другом месте. Сейчас в Украине готовят комплексные программы для защиты украинского неба.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что есть необходимость в создании радиолокационных мобильных систем.

Смотрите также 650 ракет ПВО LMM от Великобритании: от каких целей они защитят Украину

Украине нужны системы, которые будут дезориентировать ракеты и дроны

По словам генерала армии, в Украине ранее уже работали над разработкой системы вхождения в интеллектуальные части различных типов ракет и дронов, систем авиации.

Над этим надо работать, тогда это обесценит все перспективы противника осуществлять атаки. Сделать это быстрее можно было бы при поддержке США, Великобритании, Германии, у них есть такие системы,

– отметил Маломуж.

Если бы оперативно их предоставили Украине, тогда была бы возможность защитить украинских граждан и уменьшить количество жертв от обстрелов России. Генерал армии отметил, что ВСУ для защиты украинского неба используют статические системы ПВО (в первую очередь против баллистических, крылатых ракет), Patriot, ЗРК других типов, радиолокационные системы, которые могут дезориентировать ракеты. Наличие в ВСУ таких средств – заслуга союзников.

"Надеюсь, что Украине передадут средства дальнего поражения, это то, что создает электронные щиты, тогда не будут нам падать на голову ни ракеты, ни "Шахеды", потому что эти системы полностью закрывают небо, создают мощный электронный поток, который дезориентирует ракеты. А если будут предусмотрены системы управления, это высший класс искусственного интеллекта, можно будет направить эти ракеты на территорию России", – рассказал Маломуж.

Украина работает над созданием систем, которые будут уничтожать дроны разного типа. Малые беспилотники будут перепрограммированы для воздушного боя с вражескими дронами на небольшом расстоянии. Беспилотники-перехватчики будут следовать за российским противником на дальние расстояния. А беспилотники "убийцы "Шахедов" смогут перехватывать и уничтожать дроны дальнего действия.