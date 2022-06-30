300 тел военных вернули в Украину, процесс обмена продолжается, – Верещук
Кроме обмена пленными, Украина также работает над возвращением тел погибших воинов. По состоянию на 30 июня уже удалось вернуть 300 тел погибших героев.
Об этом рассказала министр реинтеграции Ирина Верещук в эфире общенационального марафона. Украина сотрудничает с Красным Крестом по вопросу возвращения тел погибших.
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Как происходит возврат тел погибших
Ирина Верещук объяснила, что вопросом возвращения тел погибших военных и гражданских занимается Министерство реинтеграции и, в частности, уполномоченный по вопросам пропавших без вести. Работа проходит благодаря Красному Кресту, с которым подписаны соответствующие соглашения.
Министр отметила, что процесс обмена является сложным, поскольку Россия, несмотря на порой желание вернуть Украине тела не может предоставить те тела, которые просит Украина.
Это сложный и хлопотный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть. Я надеюсь, в ближайшее время снова будут очередные обмены, и мы будем возвращать тела родственникам, которые очень этого ждут.
– объяснила Верещук.
Министр отметила, что количество тел погибших, которые находятся в России – неизвестно. Причиной тому, в частности, является статус пропавшего без вести. Верещук отметила, что часто бывает так, что человека считают погибшим, он имеет статус пропавшего без вести, но потом выясняется, что он в плену.
Украина вернула 95 защитников "Азовстали"
29 июня состоялся один из самых масштабных обменов пленными между Украиной и Россией. В рамках этого обмена Украина вернула 144 человека, из которых 95 – защитники Мариуполя. В Украину вернулись:
- 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных Сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальной полиции.
Большинство из возвращенных тяжелоранены. Работа над возвращениями других защитников продолжается.
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