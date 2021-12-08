Тела 4 погибших в ДТП в Черниговской области до сих пор не идентифицировали

Всего в ДТП погибли 13 человек. По состоянию на 18:00 7 декабря тела четыре из них не могут идентифицировать.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личности погибших. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты Черниговской ОГА Сергей Болдырев.

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Что известно о жутком ДТП в Черниговской области

Около 8 часов утра 7 декабря возле села Брусилов в маршрутку влетел грузовик, выехавший на встречную полосу. Пассажирский микроавтобус двигался по маршруту Чернигов – Сосница. По словам руководителя прокуратуры Черниговской области Сергея Василина, один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия.

В результате столкновения погибли 13 человек, среди них и водитель маршрутки. Кроме того, 7 человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что среди пострадавших есть 16-летний подросток.

Расследованием аварии уже занялась прокуратура. ДТП также прокомментировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что правила дорожного движения нарушил водитель грузовика DAF. Чиновник выразил соболезнования родным погибших в автотроще.

Главный прокурор области заявил, что есть вопросы о состоянии дорожного покрытия и к службам, которые должны обслуживать дорогу. Кроме того, правоохранители назначили проверку технического состояния маршрутки. Остальные причины и обстоятельства аварии будут расследовать.