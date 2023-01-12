Убитых вагнеровцев перевозят в Россию грузовиками: сколько платят дальнобойщикам
Ростовская фирма "Дисавтотранс" выступает посредником в перевозках тел убитых бойцов ЧВК "Вагнера". Отмечают, что у них "аншлаг" почти каждый день.
Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что доставкой тел занимаются обычные дальнобойщики, передает 24 Канал.
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Сколько получают дальнобойщики за "грязную работу"
В одном из размещенных заказов отмечено, что тела вагнеровцев нужно доставить в Московскую область. За перевозку "груза 200", весом 6 тонн и объемом 82 кубометра, упакованного в "цельнометаллическую оболочку", заказчик готов заплатить 60 тысяч рублей "наличными без торга".
Следует добавить, что основным требованием к автомобилю является наличие холодильной камеры. Груз отправляют без сопровождения, но выдают все необходимые документы из морга.
Такие заказы дальнобойщики "разбирают, как горячие пирожки". Отметим, что ЧВК "Вагнера" активно участвует в боях за Соледар и Бахмут, поэтому не удивительно, почему среди бойцов Пригожина есть огромное количество убитых и раненых.
Почему ЧВК "Вагнера" бросилась на Соледар
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уверяет, что боевыми действиями за Соледарь занимается исключительно его частная компания, а это может быть началом гражданской войны в России.
- Российский оппозиционный деятель Андрей Пионтковский отмечает, что у Евгения Пригожина есть огромные амбиции и позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес высшего военного руководства России.
- Бешеные атаки компании Пригожина на Соледар – это его борьба за свои позиции внутри российских властей. Так он конкурирует с министерством обороны России, а то, что безнаказанно критикует высшее военное руководство во время боев означает развал российской государственности.
- Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что происки к Соледару усеянные телами захватчиков. Но это не останавливает врага. Он двигается буквально по телам своих же убитых солдат. И, несмотря на бешеное количество бойцов страны-агрессорки, которых бросили на Соледар, наши защитники продолжают демонстрировать мощь и несокрушимость.