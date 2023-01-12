Убитых вагнеровцев перевозят в Россию грузовиками: сколько платят дальнобойщикам

Ростовская фирма "Дисавтотранс" выступает посредником в перевозках тел убитых бойцов ЧВК "Вагнера". Отмечают, что у них "аншлаг" почти каждый день.

Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что доставкой тел занимаются обычные дальнобойщики, передает 24 Канал.

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Сколько получают дальнобойщики за "грязную работу"

В одном из размещенных заказов отмечено, что тела вагнеровцев нужно доставить в Московскую область. За перевозку "груза 200", весом 6 тонн и объемом 82 кубометра, упакованного в "цельнометаллическую оболочку", заказчик готов заплатить 60 тысяч рублей "наличными без торга".

Следует добавить, что основным требованием к автомобилю является наличие холодильной камеры. Груз отправляют без сопровождения, но выдают все необходимые документы из морга.

Такие заказы дальнобойщики "разбирают, как горячие пирожки". Отметим, что ЧВК "Вагнера" активно участвует в боях за Соледар и Бахмут, поэтому не удивительно, почему среди бойцов Пригожина есть огромное количество убитых и раненых.

Почему ЧВК "Вагнера" бросилась на Соледар