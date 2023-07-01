Дважды воевали против России: тела двух добровольцев из Грузии привезли на родину для погребения

В Грузию привезли тела двух добровольцев, погибших в Украине, воевая против России. Малхаза Квижинадзе и Джонни Одишвили привезли на родину для прощания.

Оба воина погибли на Востоке Украины. В то же время Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили были также ветеранами российско-грузинской войны 2008 года.

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Грузинских добровольцев похоронят на родине

Тела Малхаза Квижинадзе и Джонни Одишвили привезли в Грузию ночью 1 июля. Квижинадзе погиб на прошлой неделе в бою на Луганщине. Одишвили в боях за Бахмут получил тяжелое ранение головы обломком вражеского снаряда. Медики пытались спасти жизнь воина, но не смогли.



Тела добровольцев привезли на родину / Фото NewsGeorgia

Глава Офиса Президента Андрей Ермак выразил свои соболезнования и подчеркнул, что на войне с оккупантами мы теряем героев, среди которых и иностранные добровольцы, вместе с украинцами воюющие против российского зла.

Война, к сожалению – это потери. Мы теряем наших героев, а также добровольцев, воюющих за Украину против российского зла. Такими были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили, сражавшиеся в рядах Сил обороны. Одишвили погиб под Бахмутом, а Квижинадзе – в Луганской области. Самолет с телами погибших прибыл в Грузию, где похоронят героев. Мои соболезнования. Мы победим,

– написал Ермак.

Дата и место прощания с Героями пока неизвестны. Следует отметить, что за время полномасштабного вторжения в Украину погибли около 50 добровольцев из Грузии, воевавших против России.

На войне погиб Артём Суховий

На Востоке оборвалась жизнь Артема Суховия – украинского патриота из Черкасс, который после начала полномасштабного вторжения вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину. Воину было 22 года.

Артем был боевым медиком в 3-й ОШБр и спас не одну жизнь, за что накануне гибели был отмечен наградой.

У Героя осталась жена и маленький сын.