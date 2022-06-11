Тела погибших собирают вместе с бетоном, – мэр Мариуполя о критической ситуации в городе

Из-за десятков тысяч убитых российскими оккупантами жителей Мариуполя в городе возник гуманитарный кризис. Массовые и стихийные захоронения начали вымывать дожди.

Если раньше тела убирали, то сейчас их собирают вместе с бетоном и руинами. Об этом эксклюзивно сайту 24 канала сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"22 тысячи – это осторожная и оптимистичная цифра"

На экологическую ситуацию влияет и тот фактор, что с начала полномасштабного вторжения России в городе не работает канализация. Также оккупанты не вывозят мусор. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 50% инфраструктуры города разрушено, а озвученная цифра убитых – 22 тысячи, достаточно осторожная.

То есть, они (российские войска – 24 канал) превратили это в пепел, сожгли наши многоэтажные дома, и в каждом здании так или иначе скрывались люди от этой беды и войны. В каждом здании было 50 и более человек. Они (россияне – 24 канал) сами свидетельствуют об этих преступлениях, которые совершили в Мариуполе,

– сказал он.

Разрушенный Мариуполь / Фото Мариупольского городского совета

По словам главы города, ежедневно из-под завалов достают от 70 до 200 тел. В Мариуполе разрушены 1356 домов. И если умножить даже на наименьшую цифру, то число поражает.

То есть 22 тысячи – это достаточно осторожная и оптимистичная цифра. И когда случилось это бедствие, и город взяли в кольцо, то тяжелая артиллерия, авиация и корабли работали по городу почти два месяца. Огонь не стихал,

– добавил он.

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Жителей, которые были убиты, хоронили в парках, скверах и во дворах. Их тела никто так и не забрал. И когда начались дожди, все начало вымываться и двигаться в сторону реки и моря.

Вадим Бойченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Гуманитарная катастрофа

Бойченко добавил, что у жителей блокадного города нет воды. Набирают ее из колодцев. А там она ядовитая.

Все это превратилось в большую беду, которая называется "эпидемическая катастрофа". И у нее уже есть определенные вспышки болезни. Почему я так говорю? Ибо они закрыли город и никого не выпускают из него. Они уже подготовили больницы к этому и люди об этом нас сегодня информируют,

– сказал он.

По словам мэра, "сегодня в городе, к сожалению, есть запах смерти, оккупанты тоже это понимают, и боятся этого, поэтому закрыли город".

Холера в Мариуполе: что известно

Российские обстрелы привели к гуманитарной и экологической катастрофе в Мариуполе. В ВОЗ предупреждали, что в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру. Причина в том, что проблемы в Мариуполе с водой.

По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, до 10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекций.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 6 июня подтвердил информацию, что оккупационные власти закрывают Мариуполь на карантин из-за эпидемии. По его словам, россияне в Ростове-на-Дону разворачивают инфекционные отделения, в которых готовятся принимать своих военных.

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