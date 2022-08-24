Слишком много погибших: российские самолеты не выдерживают нагрузку рейсами с "двухсотыми"

Построенная россией система логистики для возвращения домой остатков захватчиков не выдерживает нагрузки. Самолеты, используемые правительством страны-агрессора для перевозки "двухсотых" в Сибирь, массово ломаются и сложно подлежат ремонту.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российская властная верхушка заставила частные авиакомпании совершать рейсы по перевозке останков погибших оккупантов. Ибо грузовые самолеты российской армии заняты в основном обеспечением логистики войны, а количества военных воздушных судов критически не хватает для того, чтобы развозить цинки по всей стране-агрессору.

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Именно из-за огромных потерь в Украине оккупантам пришлось в принудительном порядке привлечь к перелетам с грузом "200" частные компании. Конечно, совершенно бесплатно.

Невероятное количество рейсов разрушает грузоперевозки по всей россии

Как утверждают в украинских спецслужбах, переложение задач по доставке погибших ордынцев на гражданскую авиацию значительно увеличило поток гробов, прибывающих в российскую глубинку.

С одной стороны, таким образом кремль несколько погасил недовольство родственников ликвидированных оккупантов, которые не могли получить компенсацию. С другой же – часть российского общества стала лучше понимать, насколько большие потери несет путинская армия в Украине.

Кроме того, подход по принудительному привлечению частных авиакомпаний по военному назначению снизил нагрузку на бюджеты и логистику. Ведь всевозможные ИЛ-76 минобороны получили возможность дальше заниматься перевозкой боекомплекта, транспорта и живого личного состава ближе к границам с Украиной, а деньги за возвращение "двухсотых" домой государству выделять не приходится.

Однако столь удобная для всех, кроме гражданских авиалиний, ситуация была не долго. Ведь самолеты, долгое время выполнявшие рейсы почти без остановки, начали массово ломаться. Из-за отсутствия достаточного количества запчастей авиакомпании не могут позволить себе адекватно обслуживать весь лётный парк, а непрерывная работа стремительно увеличила количество поломок.

Наиболее критической ситуация стала с авиалиниями, которые путинские власти задействовали для вывоза груза "200" в Сибирь. Самолеты постоянно выходят из строя, но денег на устранение неисправностей и дальнейшую работу по требованию кремля у некоторых компаний банально нет. При этом российские власти настаивают на том, чтобы частные перевозчики продолжали рейсы вопреки всем сложностям и даже вероятным падениям самолетов.

Никаких компенсаций владельцам авиакомпаний государство при этом не платит, так что вскоре можно ожидать как увеличения количества "отрицательных взлетов", так и банкротства российских перевозчиков.

Бурятов хоронят за свой счет

Кроме того, в российских глубинках достаточно серьезно растет общественная напряженность из-за войны. Несмотря на большое количество добровольцев, готовых за деньги отправиться воевать в Украину, жители Сибири и Дальнего Востока с каждым днем начинают понимать последствия полномасштабного вторжения.

В начале боевых действий погибших оккупантов, которых все же вывезли с поля боя, хоронили за средства региональных бюджетов, но деньги очень быстро закончились. Поэтому за похороны якутов и бурят начали платить родственники погибших. Которые, конечно, очень рассчитывали на то, что получат несколько миллионов рублей компенсации за умершего сына, мужа или отца. Но всероссийская акция по обмену сына на новую "Ладу" проходит с задержками выплат, а для проведения захоронений большинству семей приходится брать кредиты. При этом стоимость захоронений погибших солдат в россии почти неподъемна для семей оккупантов, поскольку ритуальные службы значительно повысили стоимость захоронений из-за большого спроса, приобрести дешевые гробы жители глубинки не могут из-за нехватки товара, а за места на кладбищах приходится отдавать круглые суммы.