На теле были ссадины, – в МВД прокомментировали травмы повешенного Шишова
3 августа 2021 , 14:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Правоохранители заверили, что у повешенного Виталия Шишова не был сломан нос. В то же время на его теле обнаружили травмы, характерные для разового падения.
Полиция о травмах Шишова
Игорь Клименко опроверг информацию о том, что у повешенного активиста был разбит нос. Об этом председатель Нацполиции Украины заявил на брифинге.
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У него определили содранную кожу на носу, на левом колене и на груди. Кроме того, у Шишова была небольшая потертость на верхней части губы с левой стороны. Это все что есть на сегодня,
– сказал Клименко.
По словам экспертов, это характерно для разового падения
Смотрите видео брифинга о расследовании смерти Шишова:
Что известно о смерти Шишова
- Лидер "Белорусского дома в Украине" пропал 2 августа в Святошинском районе Киева. Известно, что он вышел из дома на утреннюю пробежку. Весь день активиста искали его друзья, волонтеры и правоохранители.
- Повешенного Шишова обнаружили в парке утром следующего дня.
- В полиции подозревают, что активиста могли убить и замаскировать это под самоубийство. В то же время все друзья Шишова убеждены, что он стал жертвой режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Знакомые активиста также рассказали, что с тех пор как тот переехал в Украину, за ним постоянно следили.