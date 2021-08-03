На теле были ссадины, – в МВД прокомментировали травмы повешенного Шишова

Правоохранители заверили, что у повешенного Виталия Шишова не был сломан нос. В то же время на его теле обнаружили травмы, характерные для разового падения.

Полиция о травмах Шишова

Игорь Клименко опроверг информацию о том, что у повешенного активиста был разбит нос. Об этом председатель Нацполиции Украины заявил на брифинге.

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У него определили содранную кожу на носу, на левом колене и на груди. Кроме того, у Шишова была небольшая потертость на верхней части губы с левой стороны. Это все что есть на сегодня,

– сказал Клименко.

По словам экспертов, это характерно для разового падения

Смотрите видео брифинга о расследовании смерти Шишова:

Что известно о смерти Шишова