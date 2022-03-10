Телебашня в Белополье получила повреждения: последствия обстрела на Сумщине в видео
Источник:ГСЧС Украины
Вечером 9 марта рашисты обстреляли телебашню в Сумской области. В настоящее время обнародовали подробности обстрела.
Вчера около 21:30 российские агрессоры обстреляли телебашню в городе Белополье, в результате чего она загорелась. Уже в 21:37 на место прибыло отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части.
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Что известно
По предварительным данным, российские оккупанты попали по Белопольской радиотелепередающей станции, повредив при этом телебашню. В результате загорелся металлический вагончик, который эксплуатировали как складское помещение. В 22:40 пожар локализовали, а в 23:15 – ликвидировали.
Погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают вид оружия, которым наносили удары.
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