В луцкой школе Iphone взорвался прямо в руках ученика
В среду, 12 февраля, в одной из школ Луцка произошел опасный инцидент – в руках ученика взорвался смартфон. Школьник получил легкие ожоги.
Подобные случаи с взрывом телефонов случаются уже не впервые и могут иметь серьезные последствия для здоровья. К счастью, больше никто в школе не пострадал, пишет 24 Канал со ссылкой на Волинь24.
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Телефон взорвался прямо в руках
В среду, 12 февраля, в одной из Луцких школ в руках ученика взорвался iPhone 11 Pro Max. Очевидцы рассказали, что взрыв мог легко вызвать пожар, однако этого удалось избежать.
Медики подтвердили ожоги первой степени у пострадавшего ребенка.
Iphone взорвался в руках школьника / Фото Волинь24
Почему телефон может взорваться
Обычно телефон может взорваться или загореться по нескольким причинам, связанных с его аккумулятором, конструкцией или внешними факторами. Среди основных причин:
- дефект аккумулятора. К слову, некоторые компании отзывают партии телефонов именно из-за таких проблем (например, такое случилось с телефоном Samsung Galaxy Note 7);
- перегрев;
- механические повреждения;
- использование неоригинальных зарядных устройств;
- перезарядка или глубокий разряд аккумулятора;
- попадание воды;
- нарушение правил эксплуатации.