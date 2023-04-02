Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, благодаря каким факторам стало возможным опубликование такого компромата и выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

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Давидюк назвал 3 причины, повлиявшие на действия СБУ против московских попов:

новый руководитель СБУ Василий Малюк начал записывать разговоры московских попов, публиковать эти записи и атаковать УПЦ МП. Он действительно проукраинский руководитель СБУ, глубоко копает и не боится распространять эту информацию;

ослабли православные олигархи в Украине – Медведчук и Новинский. Они имели большое медиа влияние, много денег, но не смогли выполнить свою миссию – блокирование даже мыслей о том, что Киево-Печерская лавра может быть деоккупирована, что православная церковь может быть украинской и что Украина может стать одним из центров Православия;

война в Украине привела к тому, что большое количество населения сказало: если ваша церковь молится о российских солдатах и о российском государстве, которое нас атакует ракетами, стреляет, насилует, тогда вы не наша церковь. И большое количество людей перешли в украинскую церковь.

"Есть определенное количество людей, которые поддерживают эту церковь. Это их право. Украина никого не обвиняет и не преследует. Все происходит очень толерантно и мягко. В чем-то даже либерально. У Паши "Мерседеса" никто часы Patek Philippe не поцарапал, тапочки за 700 евро никто не запачкал и к его шарфику LOUIS VUITTON не прикоснулись",– подчеркнул он.

Политолог о важности освобождения Украины от УПЦ МП: смотрите видео

Идеальный план деоккупации Киево-Печерской лавры

По его мнению, Украина представила идеальный план деоккупации Киево-Печерской лавры, который можно показывать в качестве примера многим в ООН.

После этого россияне будут готовить провокации. Они готовы сами своих резать и стрелять, а потом выходить и говорить: "смотрите, что Украина делает с нашими священниками". К этому нужно быть готовым,

– считает эксперт.

Давидюк отметил, что Киево-Печерская лавра – это первый историко-религиозный объект, который Украина деоккупирует. Далее нужно это сделать с Почаевской лаврой, Святогорской лаврой и многими большими церквями и передать их украинским общинам.

"Российская церковь в Украине – это последний бастион Кремля. И когда мы ее поборем, тогда Украина будет деоккупирована. Ведь Киев, украинские святыни и Православие были здесь еще до того, как основали Россию. Поэтому у них нет права быть здесь старшим религиозным "братом", – резюмировал Николай Давидюк.

Что происходит в Киево-Печерской лавре