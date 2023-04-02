Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, завдяки яким чинникам стало можливим опублікування такого компромату та виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.

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Давидюк назвав 3 причини, які вплинули на дії СБУ проти московських попів:

новий керівник СБУ Василь Малюк почав записувати розмови московських попів, публікувати ці записи і атакувати УПЦ МП. Він – дійсно проукраїнський керівник СБУ, глибоко копає і не боїться розповсюджувати цю інформацію;

ослабли православні олігархи в Україні – Медведчук та Новинський. Вони мали великий медіавплив, багато грошей, але не змогли виконати свою місію – блокування навіть думок про те, що Києво-Печерська лавра може бути деокупована, що православна церква може бути українською і що Україна може стати одним з центрів Православ'я;

війна в Україні призвела до того, що велика кількість населення сказала: якщо ваша церква молиться за російських солдат та за російську державу, яка нас атакує ракетами, стріляє, гвалтує, тоді ви не наша церква. І велика кількість людей перейшла до української церкви.

"Є певна кількість людей, яка підтримує цю церкву. Це їхнє право. Україна нікого не звинувачує і не переслідує. Все відбувається дуже толерантно та м'яко. В чомусь навіть ліберально. У Паші "Мерседесу" ніхто годинник Patek Philippe не подряпав, капці за 700 євро ніхто не забруднив і до його шарфика LOUIS VUITTON не доторкнулись",– підкреслив він.

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Ідеальний план деокупації Києво-Печерської лаври

На його думку, Україна представила ідеальний план деокупації Києво-Печерської лаври, який можна показувати, як приклад багатьом, в ООН.

Після цього росіяни будуть готувати провокації. Вони готові самі своїх різати і стріляти, а потім виходити і говорити: "дивіться, що Україна робить з нашими священниками". До цього треба бути готовим,

– вважає експерт.

Давидюк, наголосив, що Києво-Печерська лавра – це перший історично-релігійний об'єкт, який Україна деокуповує. Далі потрібно це зробити з Почаївською лаврою, Святогірською лаврою і багатьма великими церквами, які історично старші і передати їх українським громадам.

"Російська церква в Україні – це останній бастіон Кремля. Коли ми її поборемо, тоді Україні буде деокупована. Адже Київ, українські святині і Православ'я були тут ще до того, як заснували Росію. Тому вони не мають права бути тут старшим релігійним "братом", – резюмував Микола Давидюк.

Що відбувається у Києво-Печерській лаврі