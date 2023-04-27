Этим звонком Си Цзиньпин пытается встать на сторону победителей войны. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок.

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Китай хочет восстановить экономику

По его словам, лидер Китая понял, что в этой ситуации он не сможет справиться с объединенным Западом, как это не смог сделать Путин. Сейчас Китаю выгодно завершить войну, чтобы стабилизировать ситуацию в мире и восстановить экономику после пандемии коронавируса.

Они поняли, что если бить лбом о стену, то скорее разобьешь лоб, чем стену. Этого не понимает Путин и продолжает биться о бетонную стену. Китай не будет занимать сторону проигравшего,

– рассказал Клочок.

Валерий Клочок о телефонном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: смотреть видео

Аналитик добавил, что оба президента по итогам разговора опубликовали достаточно консолидированные заявления. Украина надеется, что Китай поможет по меньшей мере сдержать российскую агрессию, а Си Цзиньпин добавил, что его страна "не будет подливать масла в огонь".

"Сейчас Си Цзиньпин фактически отрицает какие-либо территориальные претензии Путина на Украину. Китай никогда не примет позицию Путина. Страна имеет кучу внутренних проблем и очень зависит от внешних факторов", – отметил Клочок.

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