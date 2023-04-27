Цим дзвінком Сі Цзіньпін намагається стати на бік переможців війни. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Китай хоче відновити економіку

За його словами, лідер Китаю зрозумів, що у цій ситуації він не зможе впоратись з об’єднаним Заходом, як це не зміг зробити Путін. Зараз Китаю вигідно завершити війну, щоб стабілізувати ситуацію у світі та відновити економіку після пандемії коронавірусу.

Вони зрозуміли, що якщо бити лобом об стіну, то скоріше розіб’єш лоб, ніж стіну. Цього не розуміє Путін і продовжує битись об бетонну стіну. Китай не буде займати сторону того, хто програє,

– розповів Клочок.

Валерій Клочок про телефонну розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна: дивитись відео

Аналітик додав, що обидва президенти за підсумками розмови опублікували доволі консолідовані заяви. Україна сподівається, що Китай допоможе, щонайменше, стримати російську агресію, а Сі Цзіньпін додав, що його країна "не підливатиме масла у вогонь".

"Зараз Сі Цзіньпін, фактично, заперечив будь-які територіальні претензії Путіна на Україну. Китай ніколи не прийме позицію Путіна. Країна має купу внутрішніх проблем та дуже залежить від зовнішніх факторів", – зазначив Клочок.

Перша телефонна розмова Сі та Зеленського з 24 лютого