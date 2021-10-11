Телефоны-автоматы с Wi-Fi, долгожители и планы на миллиарды: интервью с послом Украины в Японии

Азия относится к наиболее динамичным уголкам мира, который находится в эпицентре развития высоких технологий и свободной торговли. Мы же узнали, почему в Японии уже не пользуются факсом, какие традиции удивляют иностранцев и оценили перспективы сотрудничества для Украины.

Сайт 24 канала пообщался с украинским послом в Японии Сергеем Корсунским об отношениях между Киевом и Токио. Читайте также Токио оказалось в центре "кастрюли со спагетти": отрывок из книги украинского посла в Японии Экономика и безопасность Какие направления сотрудничества Украины и Японии Вы считаете наиболее стратегическими? Прежде всего я бы хотел сказать, что таких направлений несколько, которые можно разделить на 3 группы.

Господин посол активно знакомит украинцев с культурой Японии / Фото facebook.com/s.v.korsunsky

Первая – это взаимное политическое сотрудничество. Япония является единственной страной Азии, которая ввела санкции против России и является членом Большой Семерки. Ее позиция является важной с точки зрения территориальной целостности Украины. Ее позиция учитывается многими странами региона – такая мягкая суперсила.

А с другой стороны, в Украине, как и в Японии, есть территориальные проблемы с Россией. Речь идет о 4 островах Южных Курил, которые были оккупированы Москвой после Второй мировой. С тех пор продолжается дискуссия, кто обладает правом суверенитета над этими островами.

Кроме того, на часть японской территории, на острова Сенкаку претендует Китай. И существет проблема свободы мореплавания. Японская нация – морская нация, поэтому для них Южнокитайское, Восточно и Японское моря – это жизненно важные территории.

Современный японский флот:

Эти проблемы нас объединяют. Вышеупомянутый политический блок осуществляется на уровне первых лиц, министерств иностранных дел, министерств обороны и других структур.

Второй блок – экономический. Он заключается в том, что с Японией у нас не такой уж большой товарооборот (1 миллиард 300 миллионов долларов). Товарооборот растет, но это далеко не то, что мы могли бы иметь с японцами.

Прежде всего это касается производства пищевых продуктов. Япония до 70% импортирует того, что нужно. Практически вся японские торговые ассоциации представлены в Украине. Они торгуют нашей аграрной продукцией в Японию через третьи страны.

На самом деле потенциал есть, например в этом году мы открыли рынок украинской молочной продукции. Пока нет, к сожалению, реальной поставки.

Из-за коронавируса и Олимпиаді внимание было привлечено к другим темам.

Сюжет об Олимпиаде в Токио:

Увеличить объем торговли до 2 миллиардов мы могли бы легко. К тому же японские стандарты даже выше по требованиям, чем американские и европейские. Кроме торговли мы имеем в повестке дня два крупных соглашения: о свободной торговле и об избежании двойного налогообложения.

Из-за коронавируса переговоров почти нет. Хотя для нас это важная тема, потому что Япония больше в мире интегрированная в режим свободной торговли (80%). По налогам действует советская устаревшее соглашение еще 1986 года. Уже состоялось два раунда переговоров между министерствами финансов, ожидается третий раунд.



Посол Японии в Украине Такаши Кура и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото МИД Украины

Далее инвестиционное сотрудничество. В Украине есть заводы, которые производят необходимую японцам продукцию, в том числе Japan Tabacco и Fujicura. Хотя этого недостаточно для масштабов такой страны как Япония. Стараюсь улучшать ситуацию – мы устраивали несколько бизнес-миссий онлайн. Провел личные встречи с руководством крупнейших холдингов, чтобы запустить в Украине производство высокой технологической продукции, например автомобилей и литиевых аккумуляторов.

Соглашения Украины о свободной торговле состоянию на 2018 год / Фото из твиттера Минэкономики

В целом инвестиции колеблются на уровне 500 – 600 миллионов долларов. Но это несерьезно для Японии как крупнейшего в мире инвестора.

Третий блок по безопасности. В марте этого года состоялся первый визит министра обороны Украины. Также начали разговор о налаживании сотрудничества в военно-технической области, в том числе с участием "Укроборонпрома". Мы хотели бы, чтобы делегация японских экспертов посетила Украину, наши предприятия.

Министр обороны Украины Андрей Таран общается с японскими коллегами/ Фото АрміяInform

Японцы знают толк в военной технике – несмотря на то, что их армия является силами самообороны Японии. Собственно из-за специфики событий Второй мировой войны.

Они очень хорошо понимают угрозу от России, Китая и Северной Кореи. И поэтому они держат свои вооруженные силы в очень хорошей форме – самые современные самолеты, бронетанковая техника, артиллерия, ракеты. И все это, где мы можем получить совместное производство и общий интерес.

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К этому еще добавляются вопросы кибербезопасности. Япония заинтересована в нашем опыте гибридной информационной войны с Российской Федерацией. Против Японии тоже осуществляются подобные атаки. Несмотря на специфику региона Восточной Азии, лживые информационные кампании одинаковы во всем мире. Мы очень хорошо видим знакомую российскую руку.

Кто такой Сергей Корсунский

Украинский дипломат и ученый. Доктор физико-математических наук. В 2008-2016 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции. В 2017 – 2020 годах был директором Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД. С 2020 – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии. Автор книг "Внешняя политика в эпоху трансформаций: как остаться на обочине истории" (Vivat, 2020) и "Как построить отношения со странами Азии. Экономика, дипломатия, культурные особенности" (Vivat, 2021).

Азиатская стратегия Украины

Как Вы воспринимаете, что с прошлого года украинский МИД работает над Азиатской стратегией?

Еще до того как возник вопрос с моим назначением – оно могло случится в другую страну. Но я четко осознавал, поскольку изучал этот регион очень тщательно на протяжении многих лет. Еще со времен моей работы в Соединенных Штатах знаю, что Китай был крупнейшим вызовом для Штатов. В большей степени эта тенденция продолжается и по сей день.

Я считаю абсолютно недопустимым, что в течение 2014 – 2019 лет у нас не было контактов на высшем уровне. Были времена, когда в Украину приезжали руководители КНР и других стран Азии.

На самом деле это не тот уровень диалога, который должен был быть с 2 – 3 экономиками мира. Азия очень важна и интересна для нас. Есть огромный потенциал в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре. Фактически ничего не происходило.

Дмитрий Кулеба о АСЕАН:

С одной стороны война, и мы были больше сконцентрированы на Соединенных Штатах и ​​Европе. С другой стороны, как человек, который работает 26 лет в МИД, хочу сказать, что не может такого быть, чтобы регион, в котором сконцентрировано сегодня практически все промышленное сердце мира, выпадал из наших приоритетов.

Очень хорошо, что к этому регионе мы теперь поворачиваемся лицом.

Контакты должны проходить на уровне первых лиц. Надо ехать в Китай, Японию и другие страны региона. АСЕАН – настолько важные десять стран, вокруг которых идет ожесточенная борьба за интерес между США и Китаем.

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Безусловно, Китай крупнейший потребитель и производитель всего на свете. И самый большой наш торговый партнер. С ним надо осторожно, стоит очень тщательно продумывать любые аспекты сотрудничества.

Украинский экспорт в Восточную и Юго-Восточной Азии / Фото BBC News Украина

Конечно, хотел бы, чтобы вскоре получили стратегическое измерение сотрудничества с Японией в сфере высокотехнологического сотрудничества, а именно:

робототехника,

автомобилестроение,

тяжелое машиностроение.

Это 3 аспекта, в которых японцы являются безусловными лидерами в мире.

Отныне отношение к Азии другое, ведь гораздо больше внимания уделяется тем аспектам сотрудничества, которые мы развиваем с этими странами.



Книга Сергея Корсунского об Азии / Фото издательства Vivat

Единственное, что сдерживает официальные визиты – это коронавирус. Никто, кроме премьер-министра и министра иностранных дел Японии не имеет права выезжать за границу. Очень строгие условия карантина после возвращения. Тот факт, что мы сумели организовать визит Андрея Тарана – это исключение из правила.

Конечно, проходят контакты в рамках квадриги (США, Индия, Австралия, Япония).

Высокие технологии в быту

Как японцы отреагировали на переход в онлайн?

Япония невероятная страна. 30 июля мы получили официальное сообщение о том, что правительство Японии отказывается от использования факсов. И это сообщение пришло по факсу!

В Японии специфическое отношение к высоким технологиям. Здесь очень значительная доля пожилых людей. Количество этих людей растет, и в этом году они установили очередной рекорд – 82 года для мужчин, а 87 лет для женщин – ожидаемая продолжительность жизни.

Но в Японии принято, что эти люди, несмотря на возраст, могли быть задействованы на производстве: они продолжают работать. Для этих людей электронная почта – это нечто такое необычное.

Японская техника среди мировых лидеров рынка / Фото Wall Street Journal

У них только сейчас будет создано правительственное агентство по диджитализации.

На визитках бизнесмена нет мейлов, а есть факсы. А почту надо брать у молодого помощника.

Японцы в этом плане достаточно консервативны. В них все еще на улицах стоят телефоны-автоматы – там правда есть и Wi-Fi. Так как есть люди, которые не пользуются мобильными телефонами. С одной стороны, в Японии одни из самых передовых технологий в мире, а с другой вы можете легко встретиться с консерватизмом, который для нас не очень понятен.

Японцы вообще хранят все, что связано с традициями, например то, что связано с народными искусствами. Они спокойно этого придерживаются и никуда не спешат такие вещи выбрасывать.

В то же время два месяца надо ждать кредитную карточку.

Все это возникло в результате консервативной системы, которая смешивалась с западными стандартами.

Публичная дипломатия

Каким образом публичная дипломатия функционирует на уровне Украины и Японии?

Совершенно очевидно, что из-за значительного расстояния между нашими странами говорить, что рядовой японец многое знает об Украине преждевременно. При том, что я и мои предшественники делали очень много.

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Например, два партнерства – 56 лет Йокогама-Одесса и 50 лет Киев-Киото.

Существует школа балета в Киото, которая тесно связана с киевской школой. Выставки проводились, концерты, гастроли оперных театров. В Японии есть украинские бандуристки – Екатерина и Наталья Гандзюк. И это при условии, что в Киото нет уголка, посвященного Киеву. В Киеве есть улица Киото, парк Киото.

И вот к 50-летию завершили проект, когда в центральном парке Киото был поставлен памятный знак Киеву, будут посажены каштаны. Также выпущены почтовые марки. Также мы договорились с мэрией Йокогамы, чтобы на набережной поставить одесский якорь.

Японские марки о Киеве / Фото из твиттера UKR Embassy in Japan

В августе была открыта выставка Петриковки. В конце года проведем концерт, посвященный 30-й годовщине независимости. Олимпиада в Токио тоже способствовала публичной дипломатии. Наших спортсменов очень поддерживали.

Надо сказать важные вещи о соцсетях. В Японии Фейсбук не очень популярен. А вот Твиттер да, причем его надо обязательно вести на японском языке.

Анонс выставки Петриковки / Фото из твиттера UKR Embassy in Japan

Поэтому мой профиль в Твиттере помогает налаживать контакты с бизнесменами и политиками. Когда провожу встречи с предпринимателями, часто говорят Вы знаете, а мы подписаны на Ваш Твиттер.

Каким образом исторический фактор влияет на современные украино-японские отношения?

Практически каждый японец знает имя Тайхо. Это едва ли не самый известный в мире борец сумо. Йокдзуна – суперчемпион. Его отец был из Украины, с Зеленого Клина, Дальнего Востока.



Тайхо Коки / Фото Wikipedia

Существует Ассоциация Украинистов Японии, ее возглавляет профессор Йошикико Окабэ. Он в этом году издал книгу об исторических связях украинцев Дальнего Востока с Японией. Он проработал много архивных документов в России, нашел подробную информацию о культурных, политических и экономических контактах. Во Львовской политехнике он издал эту книгу на украинском и японском.

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Также мы опубликовали документы о генконсульстве Японии, которое существовало в Одессе в первой половине XX века. А мы довольно долго считали, что начали дипломатические отношения с 1991 года. Нам в этом помогают бывшие послы Японии в Украине, другие дипломаты, политики и ученые.

Перспективы

Как Вы видите будущее украино-японских отношений?

Мы имеем японский консерватизм и концентрированность на соседях, чем Украине. Предстоят тектонические сдвиги в мировоззрении японцев, чтобы Украина стала главным государством Центральной Европы для Токио. В свое время бывший премьер Шиндзо Абэ предложил концепцию "Арка дуги и процветания". Она начиналась в Японии и завершалась в Центральной Европе – там, где Украина и Черное море. Япония в свое время стала партнером ГУАМ.



Посол Японии в Украине Такаши Кураи и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото Посольство Японии в Украине

К сожалению, потом эта идея была отложена и не получила такого активного развития. На самом деле у Японии есть интересы в Центральной Европе, но они все маргинальные.

Все же для Токио ключевыми игроками являются страны Юго-Восточной Азии, Китай, Россия, Южная Корея, Австралия. США отдельно, как главный стратегический партнер по безопасности.

Я предлагаю во время встреч две концептуальные идеи:

организация в Украине производства электромобилей и литиевых аккумуляторов,

стратегическое партнерство в сельском хозяйстве.

Под стратегическим партнерством имею в виду следующее. Поскольку у нас теперь земля может быть в частной собственности, то с нашей стороны мог бы быть земельный участок, а с японской – техника и оборудование. Совместное предприятие дало бы лучший результат, чем то, что происходит сегодня.

Так как в Японии мало плодородных земель, то там почти все выращивают с помощью современных технологий. Поэтому сочетание на долгосрочной основе с нормальным землеоборот и использованием технологий даст хороший результат.

Логотип года Японии в Украине / Фото МИД Украины

Учитывая японские темпы, они очень долго принимают решения. Считаю, что в течение 2-3 лет мы увидим сдвиги в этом направлении. Так же мы говорим с японцами об инфраструктурных проектах – это мосты, дороги, переработка мусора. Японцы очень педантичны, для них качество очень важно. У нас есть условия, чтобы они пришли и стратегически на нас смотрели.

Очень важно, чтобы в Украину приходили транснациональные корпорации. Митцубиши, Мицуи торгуют не столько в Японии, как по всему миру. И это делает их очень интересным партнером.

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Например, у Японии есть интересы в Африке и им надо туда поставлять зерно. Так, они могут его приобрести на рынке, но могут его вырастить и в Украине. Можно долго зимой хранить в естественном состоянии охлажденные овощи и фрукты.